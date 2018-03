¡Regresó a las andadas! Luis Miguel abandonó el escenario en pleno concierto

Por problemas de sonido @lmxlm canceló su concierto de anoche en #Acapulco con el lugar repleto, se ausentó en tres ocasiones más de 15 minutos del escenario esperando que los técnicos lo solucionaran, la primera vez se disculpó con los fanáticos argumentando que merecían algo mejor y la última vez no salió mas, hasta que un ingeniero de audio comentó a los asistentes que el concierto era pospuesto. DESLIZA y mira el Comunicado Oficial donde se anuncia que el concierto lo repondrá el próximo lunes 26.

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Mar 25, 2018 at 7:32am PDT