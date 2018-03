Esquina migratoria: ingresos de patrocinadores

Estoy en proceso de solicitud de residencia. Me piden como es sabido un affidavit. Mi esposo es pensionado (discapacidad) no paga taxes. Pero empezó a trabajar este año. Mi pregunta es ¿entre mi suegra y mi esposo pueden ser mis patrocinadores? Ella gana $11,000 dólares al año y mi esposo $12,000 dólares. ¿Pueden ellos patrocinarme? ¿Hay un valor específico?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fija cada año los límites mínimos necesarios para poder ser patrocinador y se requiere al menos las dos últimas declaraciones de impuestos para comprobar los ingresos que se dicen tener.

El patrocinador debe tener ingresos superiores al 125% del mínimo establecido por USCIS para ese año, de acuerdo al tamaño de su familia. A más integrantes familiares dependientes del patrocinador, más ingresos tiene que demostrar el patrocinador para poder patrocinar al inmigrante.

En tu caso en particular, probablemente no sea suficiente dado que la suma de ambos ingresos alcanza los $23,000 dólares, lo cual esta por debajo del nivel fijado por USCIS para este año. Probablemente haga falta un tercer patrocinador. Para mayor referencia se puedes visitar el siguiente enlace: https://www.uscis.gov/i-864p

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio