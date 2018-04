La verdad sobre la salida de Atala Sarmiento de ‘Ventaneando’

La periodista de espectáculos quedó fuera del programa de TV Azteca

Mucho se ha dicho sobre la repentina salida de Atala Sarmiento del programa de espectáculos “Ventaneando“, pero el periodista Armando Gallegos asegura que la presentadora miente.

“Atala Sarmiento salió de ‘Ventaneando’ porque hace un año se le entregó su nuevo contrato para que lo firmara y se negó a hacerlo porque quería arreglar cláusulas, empezando por diferentes instancias, sin hablar con Pati Chapoy“, asegura Gallegos en Diario Basta. “Por último ella pedía aumento de sueldo, siendo que trabajaba una hora al día. Hay un tabulador en cuanto a salarios y no pudieron darle más porque se saldría del parámetro permitido por el tiempo que laboraba, eso se lo explicó un ejecutivo de Azteca, quien declaró en exclusiva para Grupo Cantón quien prefirió guardar su identidad en el anonimato”.

De acuerdo a Gallegos, a Atala le dieron un ultimatum de firmar el contrato y ella se negó a hacerlo y a partir de esa acción se tomó la decisión de que saliera de la emisión de TV Azteca.

“Se le dijo también, propón un programa, presenta propuestas y no lo hizo. Ella lo que quiere es llegar sentarse y conducir. Jurídico le dijo que si no firmaba el contrato de trabajo no podía estar en el programa. Ella estaba molesta porque no sabía qué iba a hacer y se negó a firmarlo y el viernes le dijeron que si no firmaba no podía entrar al programa. Pati le dijo que era una instrucción de la empresa y que si no firmaba su contrato no podía hacer nada“, concluyó.