Los errores más comunes de las dietas

Quizás en algún momento comenzaste una dieta con todos los ánimos del mundo, la seguiste al pie de la letra y no adelgazaste lo esperado. Inmediatamente culpas a la dieta, la abandonas, te decepcionas y sigues con el estilo de vida poco saludable. No hay necesidad de desesperarse, solo presta atención a los siguientes errores comunes de las dietas para ver si hay algo que tengas que corregir:

Saltarte una comida o reducir drásticamente las porciones de comida: puede parecer contradictorio, pero dejar de comer o comer muy poco es un error porque ralentizarás tu metabolismo. El cuerpo necesita cierta cantidad de nutrientes para funcionar bien y si no los recibe, entra en un estado de alerta y comienza a consumirse las reservas, es decir, la masa muscular. En pocas palabras, puede que comer poco te haga perder peso aparentemente, pero quedarás flácida y débil, ya que perderás masa muscular y no masa grasa.

Eliminar todo tipo de grasas o proteínas: investigaciones recientes han concluido que hay grasas buenas esenciales para mantener una salud y peso óptimos. Son las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas que puedes encontrar en alimentos no procesados como nueces, pescados, aceite de oliva y aguacate. Lo mismo ocurre con las proteínas animales, son necesarias para crear masa muscular y darte una sensación de saciedad durante todo el día. Entonces, dile sí a las grasas buenas y a las proteínas animales magras, ya que no solo te ayudarán a adelgazar sino a tener una mejor salud en general.

No prestar atención a las calorías o azúcares ocultos: muchos productos supuestamente dietéticos o “light” están llenos de azúcares y aditivos (aunque no aparezcan en la etiqueta). Por eso es importante consumir alimentos no procesados y naturales cuando estás a dieta y evitar los productos envasados. Así sabrás lo que estás comiendo.

Comer siempre lo mismo: para no caer en la rutina puedes ponerte creativa y variar tus comidas, si es posible todos los días, para que te comprometas más con tu dieta. En internet encontrarás mil formas de preparar una deliciosa y sana pechuga con vegetales.

Pensar que la dieta es transitoria y que luego puedes volver a tus viejos hábitos: si quieres mantener un peso sano para toda la vida debes cambiar esos viejos hábitos dañinos y adoptar un nuevo estilo alimenticio. Cuando te comas un postre lo harás conscientemente, con moderación, sabiendo cómo y cuándo hacerlo para que no te engorde. Sí te digo que una vez hayas adoptado una buena alimentación te sentirás tan renovada y enérgica que no querrás volver al pasado; esto te animará aún más a seguir. Tu cuerpo y mente te lo agradecerán.