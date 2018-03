Más de 100 años de cárcel para tres hombres por el asesinato de un ex jugador de fútbol de Los Ángeles

"Tendréis el resto de vuestras vidas para pensar en vuestro pobre juicio", les dijo el juez

Tres hombres acusados del homicidio en grupo acontecido en 2013 de un ex jugador de fútbol de la Escuela Preparatoria Garfield en el este de Los Ángeles fueron condenados hoy a más de 100 años de encarcelamiento.

El juez de la Corte Superior de Los Angeles Stephen A. Marcus calificó el asesinato de Gabriel Soto, de 21 años, como un crimen de “gran violencia” y dijo que la víctima, que no era el objetivo de los tiradores, era particularmente vulnerable como hombre desarmado que solo estaba visitando a un amigo. “El asesinato fue “impulsado por una mentalidad de bandas callejeras”

“Tendréis el resto de vuestras vidas para pensar en vuestro pobre juicio”, dijo el juez a los residentes de Los Ángeles Jonathon Joseph Gonzalez, de 30 años, Roque Solis, de 32, y Anthony Aaron Gabriel, de 27.

Un jurado del centro de Los Ángeles deliberó cerca de dos días en enero antes de encontrar al trío culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Soto el 25 de mayo de 2013. Los miembros del jurado también condenaron a los tres hombres de un cargo de intento de homicidio de la víctima prevista, que recibió un golpe en la pierna, y cuatro cargos de asalto con arma de fuego.

Marcus sentenció a González, quien también fue condenado por un cargo de posesión de un arma de fuego por un delincuente, a un total de 173 años a cadena perpetua. Solis, el otro tirador, no tenía condenas previas y fue sentenciado a 129 años de prisión. Gabriel, el conductor de la escapada, fue condenado a 109 años de prisión. “Son sentencias largas porque deberían serlo”, dijo el juez a un tribunal lleno de familiares y amigos tanto de Soto como de los acusados. “Que no mataran a más personas en ese garaje fue solo cuestión de suerte”.

Los abogados que representan a los tres acusados ​​dijeron que presentarían apelaciones en el caso. En cualquier caso, para condena, la de la madre del asesinado, Sylvia Soto, que entristecida hablaba así: “tres hombres que no lo conocían, a quien no le importaba nada se llevaron la vida de mi hijo y me sentenciaron a una vida de dolor y desesperación”.