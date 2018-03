México creará índice de criminalidad para turistas extranjeros

El gobierno busca que los visitantes comparen el crimen en destinos mexicanos con otras naciones, para sentirse más seguros

NUEVA YORK – El gobierno mexicano lanzará en una semanas un índice de criminalidad para turistas extranjeros, donde podrán comparar qué tan inseguro es el destino al que viajan a ese país en comparación con otros destinos del mundo, como ciudades de los Estados Unidos.

“Queremos construir índices de inseguridad para turistas extranjeros visitando México y verás que no son comparables… decirles: ‘Mira esta es la tasa de criminalidad en Quintana Roo, sí, pero esta es la tasa en otros lado'”, explicó el secretario de Turismo de esa nación Enrique de la Madrid. “Demostrarles que los niveles de inseguridad general no tienen que ver con los riesgos que un extranjero vive en México, igualito que Chicago, igualito que Manhattan… a nosotros nos resaltan, como si nomás allá pasa”.

En la plática, después de su reunión con proveedores de servicios turísticos en Estados Unidos para promover la campaña “Viajemos todos por México”, el funcionario criticó que haya tantas alertas sobre su nación, cuando hay delincuencia en cualquier parte del mundo.

Incluso mencionó incidentes recientes en EEUU, como los tiroteos en escuelas, como la de Maryland; las bombas en Texas, los atentados terroristas en Manhattan y los muertos en Las Vegas, en un concierto de música country.

“Si nosotros emitiéramos alertas como las que EEUU emite sobre México, emitiríamos más alertas que las que ellos de México… Son estilos de gobierno”, indicó, para luego enumerar los problemas en varias metrópolis estadounidenses. “Si ves los niveles de criminalidad de Nueva York, no vendrías; si ves los niveles de criminalidad en Chicago no vendrías, Chicago tiene una crisis de inseguridad desde hace cinco años; si ves los niveles de inseguridad en Los Ángeles no vendrías”.

Apuntó que los turistas no acuden a los lugares donde ocurre la mayoría de los crímenes.

“Los turistas no vamos donde ocurren esos crímenes… los turistas vamos a las zonas que están más cuidadas“, dijo, y defendió que algo similar ocurre en su país “En México es igual. No estoy de acuerdo que se destaquen los incidentes en México y los de Estados Unidos no y los hay”.

Mencionó que la última alerta sobre destinos en Quintana Roo duró sólo unos días, tras implementarse operativos de la Policía Federal, tras lo cual la Embajada de EEUU retiró su advertencia.

Reconoció que hay el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y las administraciones estatales trabajan en programas especiales para aumentar la vigilancia y evitar riesgos a los turistas y destacó que el aumento de visitantes extranjeros a ese país es el doble la media internacional, ya que el incremento es del 11% contra el 5% en todo el orbe.

Una invitación especial

De la Madrid invita a los inmigrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos a visitar su país de origen, el de sus padres o sus abuelos, para lo cual pueden encontrar ofertas especiales en la página web www.visitmexico.com de todos los estados.

“Es como que alguien te invita, quizá no necesitabas invitación, pero de entrada eso muestra un interés distinto… México es su país de origen, que vayan a conocer tus raíces”, expresó el Secretario y agregó: “Es algo que te habla de ti, te ayuda a entenderte más a ti”.

A raíz del programa impulsado hace dos años por el presidente Peña Nieto para promover el turismo doméstico, el sector ha crecido 5%.

“Incluso estamos creciendo más de lo que crecimos en los años anteriores… algo está influyendo la campaña”, consideró, luego reconoció que los destinos más atractivos son las playas. “Pero también ya tienes historias de crecimiento en pueblos, está creciendo, la Ciudad de México, Guadaljara, Monterrey, los pueblos mágicos”.

Los llamados pueblos mágicos son pequeñas ciudades reconocidas por tener estructura y atractivos únicos certificadas por el gobierno federal.

“Hay 111 pueblos mágicos y tenemos este año 80 solicitudes más, esperamos terminar con 120”, dijo De la Madrid y adelantó que se creará una categoría extra que sirva de pre-requisito, a fin de mantener el nivel de certificación.

El turismo en México es el que más aporta al Producto Interno Bruto, alrededor del 16%, según datos del gobierno, aunque compite con el petróleo y el comercio.