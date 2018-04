Perros entrentados para ayudar a los veteranos en el Condado de Orange

Un hombre local encontró su vocación tras una vida como Navy SEAL: entrenar perros de servicio para veteranos.

Ni es la típica clase de obediencia canina, ni el veterano Andy McTigue es el típico instructor. Mctigue fue miembro del Navy SEAL Team 1. Actualmente, su nuevo equipo se enfoca en ayudar a otros veteranos a trabajar con perros. “M-e pidieron que entrenara a un perro y en cuanto me quise dar cuenta estaba entrenando para veteranos, fue absolutamente encantador”, dijo.

McTigue es el presidente de la Veterans Canine Intelligence Academy, una organización sin ánimo de lucro con sede en Irvine diseñada para ayudar a los veteranos a aprender cómo entrenar a sus perros para que sean animales de servicio. Y, si un veterano no tiene un perro, la academia lo ayuda a “buscar pareja” para poder proceder al entrenamiento.

Paul Schwabl, uno de más de 100 estudiantes, dice que su pastor alemán Chris lo ayudó a manejar su trastorno de estrés postraumático: “cuando me emociono mucho y todo eso, en realidad me arrastra y me lleva en una dirección diferente, y me tranquiliza”.

McTigue dice que por lo general es necesario acudir a un año de clases gratuitas con él y sus voluntarios para que los animales sean certificados como perros de servicio. Tener un perro de servicio brinda a estos valientes hombres y mujeres el apoyo que tanto necesitan, pero el proceso de entrenamiento es aún más gratificante.

La Veterans Canine Intelligence Academy siempre está buscando donaciones y subvenciones para poder ayudar a tantos veteranos como sea posible.