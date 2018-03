Foto: Mara Cruz deleita a sus fans posando desnuda en Instagram

RECUERDOS/ foto publicada hace 2 años 😍😍 Si alguien tiene su forma de ser, de pensar o gustos distintos a los tuyos, no necesariamente esa persona está mal. Es simplemente que es diferente a tí. El ser humano tiene la mala costumbre de buscar faltas donde no las hay y de no respetar el libre albedrío de los demás. Todo es relativo y cuestión de perspectiva. Si exiges respeto hacia tu libertad, comienza a respetar la ajena. Una apariencia e imagen como la mía solo refleja libertad, las conjeturas negativas son puro invento de los idiotas. 🤷🏻‍♀️ No está de más aclarar que en cuanto a este asunto, no es que yo haya cambiado, yo siempre he sido así. 🙄😊 QUE VIVA LA LIBERTAD. 👌🏻😍🙌🏻😃👏🏻💙 #marastyle #inkedladies #freedom #professionalmodel #lawyer #model #inkedmom #inkedprofessionals #tattedprofessionals #mujeresfuertes #depressionawarness #suicideprevention #ladyphoenix #sexyladies #projectsemicolonpr #fuckdepression #depressionsurvivor #stigmafighter #teamskin #bluehair #fantasyhair

