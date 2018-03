Majida Issa, ‘La Diabla’, sale de ‘Sin senos sí hay paraíso’

La actriz dice no estar firmada para más temporadas

Majida Issa se ha convertido en una de las actrices favoritas de la audiencia de Telemundo tras personificar a “La Diabla” en la serie “Sin senos sí hay paraíso“. La colombiana actualmente graba la tercera temporada de la saga y dice que no estará en la próxima, que la cadena hispana no ha confirmado aún.

“Ya se está planeando la nueva temporada, pero tengo claro que solo voy hasta esta. Termino de grabar en abril. De ahí en adelante no sé muy bien qué va a pasar con ‘Sin senos sí hay paraíso’. No estoy dependiendo de eso, pues tengo otros proyectos. Este año me verán en una película y empezaré con el rodaje de una serie de Netflix. También quiero dedicarme a mi música”, reveló Issa a la revista TVyNovelas Colombia.

Esta noticia tomó a fans de la serie, protagonizada por Carmen Villalobos, por sorpresa ya que si Telemundo confirma una cuarta temporada, podría ser que el personaje de “La Diabla” muera en la tercera que está aún por transmitirse este año. En caso de que si haya más temporadas y la actriz decida no seguir con el proyecto, hay otras candidatas que se nombran.

Majida no es la primera actriz en interpretar a “La Diabla” ya que en “Sin senos NO hay paraíso”, María Fernanda Yepes fue quien dio vida al personaje antagónico.

Los rumores del regreso de Yepes a la telenovela están cobrando fuerza, pero también hay otros nombres como Juliana Galvis y Kimberly Reyes, que suenan para entrar al quite.