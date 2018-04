Foto: Demi Lovato enloquece a fans mostrando parte de sus senos

La imagen es una de las más atrevidas de la cantante

Demi Lovato saltó a la fama por ser una estrella del canal Disney, pero los años han pasado y la actriz ahora es toda una mujer.

La cantante de temas como “Sorry Not Sorry” y “Échame La Culpa” es una de las jóvenes que usa so voz para bien y no tiene empacho en contar experiences difíciles de su vida para ayudar a los demás.

Lovato es una mujer fuerte que ha aprendido a ignorar lo malo y solo tomar lo positivo, es por eso que no le tiene miedo a nada.

Despojándose de cualquier temor, Demi compartió una foto que ha enloquecido a todos sus seguidores en Instagram. En la imagen se ve a la actriz posando con un “top” donde deja entrever sus senos.

🌹 A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Mar 27, 2018 at 11:12am PDT

La respuesta de sus fans no se hizo esperar con el usuario “joeysalera” escribiendo: “yo mataría por esta mujer”. “Wow” eres una bella mujer”, escribió “rosenfeldjerry” en Instagram. Otro mensaje que se leyó en la sección de comentarios decía: “gracias por existir”.