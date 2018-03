La tremenda lección que una madre le dio a su hijo por burlarse de quienes no vestían ropa de marca

Una madre de Georgia compartió en Facebook el castigo impuesto a su hijo mayor por mostrar una actitud poco empática con otros chicos de su edad

Es un problema para muchos padres: ¿qué hacer si tu hijo empieza a tener malos tratos con otras personas? Pero cuando esta madre se enteró que su hijo de 13 años estaba haciendo comentarios horribles sobre otras personas que no tenían ropa de marca, tuvo una gran idea.

Cierra Forney, de Georgia, hizo que su hijo compre ropa usada con solo $20 dólares. Después lo obligó a usarla todos los días por una semana. “Él no está feliz y lloró un poco pero creo firmemente que en 15 años va a recordar esto como el día que su mamá lo obligó a comprar en una tienda de saldos y se va a reír”, dijo Forney en un posteo de Facebook. “Le quiero enseñar a mis hijos que el dinero no es todo y que si vas a degradar a los otros por donde compran, entonces vas a terminar comprando ahí”.

El post incluye una foto del niño usando una sudadera azul y arrastrando prendas de una tienda de segunda mano. La publicación se volvió viral y fue compartida más de 250,000 veces y tiene miles de comentarios. Mucha gente la felicitó por ser una buena madre y enseñarle valores importantes a su hijo. Pero otro también la criticaron por creer que esto podría afectar al adolescente.

Forney les contestó diciendo que no tiene tiempo para escuchar críticas. En una publicación dijo que nunca esperó que su historia se viralizara. Pero ella se aseguró de que su hijo estuviera de acuerdo en compartir su foto antes de hacerlo. “Mi hijo aprendió una valiosa lección y creo que es otra historia que podemos añadir a nuestra historia. No lo hice para castigarlo. Tampoco para demostrarle que los outlets no es un buen lugar para comprar. Lo hice para que aprenda que el dinero y las marcas no cambian quiénes somos como personas”, escribió. “Él puede ser el niño increíble y adorable que es sin todas esas marcas caras”.

La madre también reconoció que con su esposo tienen la culpa de que su hijo espere marcas y que ellos luchen para que él tenga cosas que ellos nunca tuvieron. Pero ella está feliz porque con su hijo tienen una relación increíble y eso es todo lo que importa. “No me importa lo que nadie diga sobre mi post porque hice esto SOLAMENTE para ayudar a mi hijo a convertirse en un mejor hombre. Todos los comentarios, buenos y malos, me llenaron de lágrimas los ojos. Todo lo que importa es que mi hijo está 100% de acuerdo con lo que pasó.