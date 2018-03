Adriana Lavat confiesa entre lágrimas los dolores de la enfermedad que padece

La expareja del futbolista Rafael Márquez ya había usado sus redes para mandar un mensaje alentador a todas las personas que están pasando por algo similar

Ante la frustración de no poder hacer nada contra la fibromialgia, Adriana Lavat compartió un video en su cuenta de Instagram, donde les cuenta a sus seguidores el difícil momento que está pasando a causa de esta enfermedad.

Entre lágrimas, aseguró que es algo que le fue diagnosticado hace 10 años, sin embargo no ha encontrado un remedio para combatirlo.

“Hacer estos videos es parte de vencer mis miedos, creo que hace 200 años que no me veía las piernas y menos así de blancas, pero no pienso asolearme, en fin. (Lo importante es) bailar, disfrutar a pesar de lo que duele y, bueno, ahorita estoy pagando las consecuencias de disfrutar del mambo, pero estoy dando muchas gracias a Dios. Gracias por estar ahí, ustedes también me inspiran“, contó.

La expareja del futbolista Rafael Márquez ya había usado sus redes para mandar un mensaje alentador a todas las personas que están pasando por algo similar.

La fibromialgia se caracteriza por ser un dolor generalizado y profundo, con síntomas que van desde el agotamiento hasta fiebre, insomnio, ansiedad y depresión.

POR: Elizabeth García