Bronco regresa con nuevos bríos y nuevos potros

Lupe Esparza no tiene los mejores recuerdos de sus primeros años al frente de Bronco, una de las bandas de música popular más aclamadas del final del siglo pasado en México.

Aunque no lo dice abiertamente, el cantante y líder de esta agrupación sí reconoce que había muchas cosas que él y sus tres compañeros –dos de los cuales ya no están–, hacían por instrucciones precisas de su compañía disquera, entre ellas nunca mencionar a la familia ni a los hijos.

“Imagínate, yo era soltero aunque tuviera 40 años”, dijo el cantante acerca de esta restricción, que para quienes no lo sepan, en México llegar a esta edad sin haberse casado no es la norma para un hombre, y más bien es motivo para dudar de su preferencia sexual.

Ahora, sin embargo, las cosas son distintas para la agrupación, que llega este fin de semana para ofrecer un concierto en el Staples Center con Ramón Ayala, Tiranos del Norte, Banda Machos y El Coyote y su Banda Tierra Santa. Bronco no solo reapareció con nuevos bríos, sino con nuevos integrantes, dos de los cuales son nada menos que los hijos que Esparza siempre escondió, José Adán y René Esparza.

“En aquellos años seguíamos al pie de la letra lo que nos decían”, lamentó Lupe. “Hoy creo que mi mayor éxito es tener a mis hijos conmigo”.

En ‘Primera Fila’

Además de rejuvenecido, Bronco viene con un disco “Primera fila”, que se grabó en vivo en 2017 y que tiene colaboraciones de Cristian Castro,​ Illya Kuryaki and The Valderramas, Julieta Venegas y León Larregui, entre otros.

No obstante, este regreso ocurre luego de muchas historias tumultuosas en la trayectoria del grupo, como por ejemplo, la salida en 2003 de Lupe cuando quiso lanzar su carrera como solista. O como cuando ya no pudieron usar el nombre de Bronco en México –y no lo pueden usar todavía– porque los derechos los tiene su exrepresentante.

Siendo así, la pregunta obligada para Lupe es que si está feliz de que sus hijos quieran seguir su mismo camino.

“Yo, conociendo el camino como lo conozco, lo que viví, lo que pasé, era el que menos quería en el fondo que mis hijos siguieran mi camino”, confesó el cantante. “Sin embargo, ya como fue pasando el tiempo y que fueron empezando a agarrar la guitarrita, ahí fue cuando dije, ‘ya valió’. Yo creo que no soy quién para frenar sus ilusiones”.

Lo bueno, dice Lupe, es que los dos jóvenes, que forman el grupo junto con Ramiro Delgado –miembro fundador– y Javier Cantú, no tendrán que pasar las de Caín como le sucedió los integrantes originales, que comenzaron como una sencilla banda en su natal Apodaca, Nuevo León, al norte de México, y que luego se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos y América Latina.

“Es una gran ventaja para ellos, pero primeramente yo tenía que estar convencido de que tuvieran el talento para compartir con la gente; no solamente porque eran hijos de papi iban a estar con Bronco”, sostuvo Lupe.

La nueva formación ya tiene siete años, y aunque no hay éxitos nuevos, no es algo que le quite el sueño a Lupe, pues, según dice, estos son otros tiempos y otras realidades en la industria de la música.

“Antes se hacía un disco por año y se explotaba todo el año. Hoy tienes que estar renovando, reinventándote, mucho más un grupo como nosotros con tanta historia”, admitió Lupe, quien dice que en sus planes no estaba ser artista, sino profesor de educación física o luchador.

Sin embargo, no pierde la esperanza de volver a colocar un hitazo como “Sergio el bailador” o “Amigo Bronco”.

“Nada está escrito en esta vida”, dijo. “Es muy complicado que alguien que ya fue vuelva a ser. Más sin embargo, Bronco está luchando para romper con ese estigma y volver a estar, posicionarnos en las nuevas generaciones. Es el reto que tenemos”.

En detalle

Qué: Bronco con Ramón Ayala, Tiranos del Norte, Banda Machos y El Coyote y su Banda Tierra Santa

Cuándo: sábado, 8 pm

Dónde: Staples Center, 1111 S. Figueroa St., Los Angeles

Cómo: boletos $39 a $199; informes (213) 742-7100 y staplescenter.com