Padre Solalinde: “Me preocupa la seguridad de Andrés Manuel López Obrador”

El defensor de los inmigrantes considera que Morena es la única opción pacífica de cambio en México

NUEVA YORK – Las encuestas en México colocan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador entre 12 y 16 puntos arriba de sus contendientes para la Presidencia de la República, una ventaja que incluso la firma Goldman Sachs reconoce prácticamente como invencible, a menos que el propio aspirante fallara en debates o en su campaña en general.

El escenario resulta complicado para los contrincantes más cercanos: el panista Ricardo Anaya, de “Por México al Frente”, y José Antonio Meade, de “Todos por México”, mucho más para la independiente Margarita Zavala, la exprimera dama que logró su registro a última hora.

En su reporte “México: enfrentando 100 días de incertidumbre y potencial drama”, Goldman Sachs vislumbra un escenario donde la coalición que encabeza AMLO, “Juntos haremos historia”, logrará posiciones importantes incluso en el Congreso, desdibujando al PRI, por ahora el partido con mayoría, sobre el que augura una debacle.

No será una elección como “de costumbre”, se indica, “es probable que cambien el equilibrio general del poder político”. El nerviosismo genera riesgos, reconoce el padre Alejandro Solalinde, defensor de los inmigrantes en México con su organización “Hermanos en el Camino”, que ayuda a personas de Centroamérica en su paso hacia Estados Unidos.

“Me preocupa su seguridad, me preocupa la seguridad de Andrés Manuel”, expresó contundente ante mi pregunta sobre los riesgos en este proceso electoral. “Porque ahora sí estamos viendo que muchísima gente se está moviendo para lograr un cambio”.

El padre Solalinde, como se le conoce, es un activista reconocido internacionalmente -incluso fue apoyado por Amnistía Internacional para el Premio Nobel de la Paz-, que sabe de los entramados del poder y la miseria gracias a su labor, misma que también le ha acarreado amenazas de muerte. Afirmó que, sin afiliarse a Morena, vio la posibilidad de un cambio en México.

“Es el único que puede lograr un cambio real en forma pacífica”, consideró sobre AMLO en su plática en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia, como parte de su visita a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut para reunirse con inmigrantes hispanos.

“(Espero) que este gobierno del PRIAN (PRI-PAN) respete la voluntad ciudadana, porque veo como riesgo que empiecen a sacar informaciones falsas para desprestigiar a Andés Manuel para bajar sus puntos… campañas de lodo, de difamación contra él”, expresó en entrevista. “Otro problema es que puedan comprar el voto de la gente aprovechándose de la necesidad de la gente, el gobierno sabe cómo administrar la pobreza y cómo sacar de los pobres un cheque en blanco para seguir robando”.

¿Y Estados Unidos?

El 5 de abril de 2017, John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional, durante su testimonio frente al Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, el republicano por Arizona, John McCain, puso sobre la mesa la posibilidad de que México votara por un candidato de Izquierda. “No sería bueno para EEUU o para México”, expresó Kelly, ahora jefe de Gabinete del presidente Donald Trump.

Solalinde considera que el gobierno estadounidense está preocupado por un posible cambio de rumbo en el gobierno de su vecino del sur, pero confía en que no intervenga.

“EEUU es pragmático, que sea pragmático… que vea que no le conviene tener un país convulsionado, si no tiene paz… Andrés Manuel es una persona que garantiza la seguirdad y paz. Eso no significa que las cosas cambiarán así nomás, rápido; las iremos cambiando, sin estridencia, sin actos de violencia mayores”, consideró, pero apuntó: “Si EEUU respeta la voluntad de la gente se va a evitar muchos problemas, de lo contrario, yo creo que va a ser una situación incontrolable, incluso para el gobierno que se quiera perpetrar en el poder de mala manera e ilegítimamente no va a estar bien… mucho menos para su paz para EEUU, hay miles de kilómetros que compartimos la frontera”.

Del 24 al 30 de marzo, el sacerdote y activista llegó al país para reunirse con inmigrantes y líderes de organizaciones y, por supuesto, aprovechó para pedirles que se registraran para votar y promover entre sus familias en México el proyecto de López Obrador, aunque dijo: “Voten por quien quieran, pero voten”.

Las campañas son del 30 de marzo al 27 de junio y López Obrador arrancará en la plaza “Monumento a Benito Juárez”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado, con altos niveles de corrupción y uno de los puntos fronterizos con EEUU.