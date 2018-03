¿Quién debe pagar la cena en la primera cita?

Encuesta revela que la mayoría de las mujeres de hoy siguen pensado que es el hombre quien debería incurrir con el gasto

En esta era digital, cuando quienes buscan pareja cuentan con numerosas opciones de aplicaciones para establecer citas a ciegas, las expectativas sobre quién debe o no pagar la cuenta en el primer encuentro, todavía están muy aferradas a la tradicional costumbre marcada por el género: debe ser el hombre.

Así lo reveló una reciente encuesta realizada por It’s Just Luch (un servicio personalizado de citas para profesionales) entre una muestra de más de 1,100 solteros y solteras.

De acuerdo con el servicio, los resultados revelaron que los roles tradicionales de género en las citas a ciegas aún prevalecen y son los preferidos por la mayoría de las mujeres solteras. Esto quiere decir que en el clásico dilema de si es el hombre quien debe pagar o no la cuenta o si se debe dividir entre ambos o si ella es quien debería de pagar, las mujeres todavía quieren que sean ellos quienes paguen.

La encuesta mostró que el 58% de las mujeres encuestadas cree que su ‘date’ gana puntos si es él quien se ofrece a pagar, mientras que menos del 1% insiste en pagar la cuenta por él y solo el 8% tiene la intención de pagarla en la próxima cita, si es que se da. En el lado masculino, solo el 16% piensa que su ‘date’ gana puntos por recoger y pagar ella la cuenta.

“Uno podría pensar que estos roles tradicionales [de género] ya habían cambiado a estas alturas, pero las mujeres aún quieren que se les pague y los hombres todavía quieren ser ellos los que pagan”, dice a través de un comunicado Melissa Brown, directora ejecutiva del servicio mencionado. “Las mujeres están peleando todos los días por la igualdad, pero aún así insisten en que su ‘date’ corra con la cuenta. Es realmente un contraste discordante”.

Marcela, quien prefirió revelar tan solo su nombre, no ve en esto nada de discordancia. “Es algo muy personal, que va más allá de los roles tradicionales o modernos de género”, dice.

“Bajo mi punto de vista, el asunto no se centra en mostrar una igualdad de género o de preferencia a seguir con los roles tradicionales. Es una cuestión muy subjetiva que se da con normalidad de acuerdo con la empatía o la conexión que se dio o no en ese primer encuentro”, dice esta psicóloga, residente de Burbank (California) quien en la actualidad es usuaria de unos de los tantos servicios para conseguir pareja.

“Y, en mi caso personal, siempre propongo dividir la cuenta, porque tras mis experiencias he notado que algunos hombres se sienten de una con el derecho de besarte, pasarte el brazo o tomarte la mano cuando pagan. ¡Y, no! Tal como ellos, uno solo va a conocerse, a ver si se da o no el ‘matching’… Las otras cosas vendrán cada una a su tiempo”, especifica Marcela.

Quién debe llamar

En cuanto a la pregunta de si de estar interesado(a) en alguien después de la primera cita, quién debe llamar y cuánto tiempo se debe esperar para invitar a una segunda cita, los encuestados continuaron alineados a la costumbre de la cita tradicional: cerca del 44% de las mujeres dijeron que esperan que su contraparte masculina las contacte para establecer una segunda cita, mientras que uno de cada tres hombres dijo que se contactan con ellas esa misma noche, al concluir la primera cita.

La encuesta también mostró las tendencias tradicionales sobre lo que las mujeres y los hombres notan de su ‘date’ al primer momento de conocerse.

Cerca del 42% de las féminas dijo que lo primero que notó fue la sonrisa; un 22%, el físico y los ojos y menos del 2%, el cabello. Mientras que el 30% de los hombres dijo que lo primero que notó fue la sonrisa y un 47%, el físico.