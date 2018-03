Tepesiano conoce tus opciones antes de salir de EEUU

Enterate dónde se ofrecen charlas informativas durante este fin de semana

Tras la serie de cambios migratorios que ha impuesto la administración Trump, hoy cientos de inmigrantes ven sus casos con incertidumbre.

Los afectados más recientes son los salvadoreños, a quienes se les informó que para septiembre de 2019 su Estatus de Protección Temporal (TPS) terminará.

Aun así, existe la duda por saber si pueden viajar o no fuera del país. Hasta hace poco algunos ‘Tepesianos’ pedían salir del país mediante una aprobación especial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) conocida como Advance Parole, un permiso de viaje.

Para solicitar este documento, el solicitante debía llenar una Solicitud de Viaje (Formulario I-131) explicando sus razones para viajar. Ahora hay dudas sobre si todavía pueden hacerlo.

“A pesar de que es USCIS quien aprueba los permisos de Advance Parole queda a criterio de la oficina de aduanas y protección de fronteras (CBP) decidir si deja o no entrar a la persona con el permiso”, dijo la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto.

“Claro que pueden pedir [el Advance Parole] y si se los dan porque hay una emergencia y se puede comprobar, pueden salir pero la entrada la va a determinar otra agencia, aún con el permiso en mano”, señaló.

La abogada agregó que queda a criterio de cada inmigrante si decide o no salir del país. “Si la gente con residencia en mano tiene miedo a viajar por temor a que no los dejen entrar, más una persona con un programa temporal”, dijo Nieto. “Esa es mi experiencia con gente real que me dicen que tienen miedo”.

Agregó que si no es extremadamente necesario ella no recomendaría a ninguna persona para salir del país.

“Mucho menos si alguien quiere hacer de este país su residencia permanente”, recalcó. “Ahora si es una emergencia, ya es un balance que tiene que hacer el individuo…Hay que pensar en el futuro también”, reconoció Nieto.

En un esfuerzo por mantener a los TPSianos y a la comunidad en general informados el centro de recursos centroamericanos (CARECEN) ofrecerá charlas informativas este fin de semana.

Las fechas