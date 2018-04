Ana María Canseco: Así de valiente confirmó su salida de ‘Un Nuevo Día’ y de Telemundo

"Entré por la puerta grande y por la puerta grande me voy"... Mira aquí palabra por palabra su anuncio

A las 9:15 AM en punto, hora del ese, Ana María Canseco se sentó en el living del estudio de ‘Un Nuevo Día’ y junto a sus compañeros, dio lo que te anunciamos hace una semana: la noticia de su salida del show matutino de Telemundo.

“Hace 5 años llegué aquí, las piernas me temblaban, las rodillas me tronaban, y todo porque llegué aquí, una hermosa casa donde me recibieron con mucho cariño, y 5 años más tarde estoy aquí agradecida de todo corazón, porque me brindaron muchísimo cariño, me hicieron parte de su familia y me permitieron continuar con mis anhelos y mis sueños: llegar a la gente que yo más quiero, que son ustedes que están ahí en la casa. De hacer orgullosa a mi mamá y que se sientan orgullosos en la casa de ser mexicana, y me encontré con una familia muy, muy padre.

El día de hoy estoy anunciando que mi ciclo con ‘Un Nuevo Día’ termina, se termina como los noviazgos, ciertas uniones, pero a veces un papel no significa que mi relación de cariño con todo el equipo de ‘Un Nuevo Día’, y con todo Telemundo termine, relaciones laborales terminan, pues sí son ciclos que comienzan, ciclos que terminan…

Quiero decirles que estoy muy orgullosa de terminar un ciclo con la frente bien en alto, porque ha sido un equipo maravilloso, todos como familia, como equipo, hemos logrado no nada más que nuestros colegas se volteen y nos premien por eso, por eso tenemos 5 nominaciones al Emmy, por ahorita llevamos 3 ganados, Premios Tu Mundo, y todo se ha conseguido, porque se ha trabajado como familia, con muchas ganas. Un programa no lo hace una sola persona, se hace con un equipo que me dio la bienvenida de la forma más bonita..”.

Después de dedicarle hermosas palabras a cada uno de sus compañeros, cerró su discurso diciendo lo siguiente:

“Yo quiero invitarlos a que me acompañen, hay varios proyectos, tengo mi programa de radio que he estados haciendo a la par de ‘Un Nuevo Día’, que se llama ‘Echate pa’ca con Ana María Canseco’, y también una página de internet muy chismosa, http://www.anamariacanseco.com . Hay muchas oportunidades, muchos sueños todavía por cumplir, y el día de hoy hay muchísimo agradecimiento, y me dijo la producción que me van a preparar una despedida padre, porque entré por la puerta grande y por la puerta grande me voy”.

Tal como te contamos, Ana María fue informada, hace una semana, que su contrato ya no sería renovado y que por lo tanto debía despedirse del show y de Telemundo. Aunque la noticia fue una sorpresa para el público, no tanto para la querida periodista que aunque esperaba seguir al frente del programa, algo dentro de ella le decía que esto podía pasar al no haber un interés de parte de la cadena de discutir su nuevo contrato.

Ana María llevaba 5 años en ‘Un Nuevo Día’, en donde no solo era una de las presentadoras junto a Rashel Díaz, Daniel Sarcos y Adamari López, sino que además tenía a su cargo el mundo del entretenimiento.

Del mismo modo, como te explicamos, apenas tuvimos la información de la salida de Ana María, nos comunicamos con Telemundo para saber su reacción o la versión oficial, pero a una semana aun seguimos sin obtener respuesta.

Recordemos que hace una semana fue Daniel Sarcos, quien también se despidió de ‘Un Nuevo Día’. Aunque a él tampoco se le habría renovado el contrato, el presentador y actor venezolano optó por una salida más política, diciendo que sería la imagen de la Lotería de República Dominicana, y haría teatro en Miami, y eso le impedía seguir en el programa teniendo en cuenta los estrictos horarios.