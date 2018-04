Cómo evitar pesadillas en los alquileres de vacaciones

Airbnb Plus hace que sea más fácil, pero hay mucho por considerar antes de hacer una reserva

Quedarte en una casa alquilada para vacaciones puede ser más riesgoso que ir a un hotel, que es parte de la industria hospitalaria altamente regulada. “A la mayoría de los lugares a los que vas, es para estar bien”, asegura Rob Walker, especialista en riesgos de viajes en International SOS. “Pero un poco de preparación e investigación de antemano tendrá sus beneficios”.

En febrero, Airbnb anunció que haría que la investigación fuera un poco más sencilla. La empresa lanzó Airbnb Plus, que enumera las casas que han sido evaluadas por inspectores según una lista de control de 100 puntos. La idea es que tengas un mejor conocimiento de los servicios en estas propiedades comparado con lo que podrías saber con el listado ordinario de Airbnb. Sabrás, por ejemplo, si la cocina está completamente equipada con ollas y sartenes, la velocidad de la conexión de WiFi y si las almohadas de la cama son mullidas.

Si quieres que una casa sea parte de la lista, Airbnb te cobra por única vez $149 dólares para una inspección, que también incluye fotos atractivas en su sitio web. Si decides alquilar una casa Plus, debes saber que pagarás un promedio de $200 dólares por noche, comparado con los $100 por noche de la lista estándar. Actualmente, hay 2,000 casas Airbnb Plus disponibles en 13 ciudades, incluidas Los Angeles, Shanghai y Roma. Pero Airbnb asegura que tendrá más de 75,000 casas Plus en más de 50 mercados para el final de este año.

Airbnb Plus promete ser útil, pero hay otros pasos que deberías considerar antes de reservar tu próximo alquiler de vacaciones.

Recuerda que el aspecto no es todo. En ciertos destinos, la seguridad del edificio y de la zona importan tanto o si no más que la apariencia e incluso el costo del alquiler. La responsabilidad de consultar sobre la seguridad recae en ti, según Walker.

Bill Furlong, vicepresidente de HomeAway de América del Norte, está de acuerdo con esto. “Si vas a alquilar un lugar en la ciudad de New York, te podría preocupar mucho que exista una cerradura de seguridad en la puerta”, afirma. “Pero si alquilas un rancho en Montana, eso no debería ser una inquietud mayor”. Antes de reservar, asegúrate de preguntar todo lo referido a seguridad que te preocupe.

Averigua sobre seguridad en caso de incendios. Consulta al dueño por anticipado si cuenta con detectores de humo y extintores de incendio, y asegúrate de saber cómo salir en caso de emergencia.

Investiga y verifica al dueño. Los individuos con perfiles verificados han compartido sus cuentas de Facebook o presentaron una identificación emitida por el gobierno. Las revisiones de los dueños pueden revelar mucho sobre la persona con la que te vas a quedar o de quien vas a alquilar. Airbnb manifiesta que comprueba que ningún dueño o huésped de los Estados Unidos tenga condenas por delitos graves o registros de acoso sexual. “Confía en tus intuiciones si notas algo fuera de lo común en las imágenes o en las respuestas de los dueños”, asevera Walker.

Pregunta por el seguro, tuyo y de ellos. En caso de robo, podrías estar cubierto por tu propia póliza. Pero si te resbalas en las escaleras de la vivienda alquilada, el dueño quizás no tenga la cobertura de responsabilidad adecuada para compensarte. HomeAway ofrece una póliza de seguro que pueden adquirir los dueños, pero no es obligatoria. Airbnb brinda un seguro de protección de dueños que ofrece cobertura de responsabilidad adicional sin cargo en 16 países, pero tiene limitaciones y exclusiones. Lee siempre la letra chica.

Comunícate de manera segura. Enviar un mensaje de texto o llamar a un dueño puede ser eficaz, pero te dejará desprotegido si surge un problema más adelante. Permanece dentro del sistema seguro de mensajes del sitio.

Nunca reserves fuera de línea. Completa siempre la reserva mediante el sistema seguro de procesamiento de pago del sitio. Nunca aceptes si el dueño te solicita una transferencia del dinero a su cuenta de banco o el pago en efectivo cuando llegues, ni siquiera si te ofrece descuento u otra razón convincente. Utilizar la plataforma de pago del sitio también te brinda protección. Por ejemplo, la garantía de reservar con confianza de HomeAway [Book With Confidence Guarantee] te reembolsa tu pago por completo si la lista es fraudulenta o si la propiedad está tergiversada o es inaccesible.

Comprende tus derechos, o la ausencia de ellos. Cuando aceptas los términos y condiciones de un alquiler de vacaciones, tal vez das tu consentimiento a que se averigüen tus antecedentes y a arbitraje forzoso, entre otros términos. Aceptas, también, la póliza de cancelación del dueño y cómo se te podría volver a hacer la reserva o reembolsar si algo sale mal. Asegúrate de conocer lo que aceptas antes de reservar.

Nota del editor: se actualizó este artículo para que incluyera información sobre Airbnb Plus. Una versión anterior también apareció en la publicación de junio de 2017 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.