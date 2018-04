Joven inmigrante sale libre de Adelanto con el apoyo de iglesias evangélicas

Se han unido para ayudar moral, legal y financieramente a familias separadas por razones migratorias; al menos han sacado libres a 15 inmigrantes

Argenis Carlos Capistrán Acevedo tiene mucho que agradecer. El apoyo moral, legal y financiero que le dieron los líderes evangélicos de Los Ángeles hizo posible que saliera del Centro de Detención de Adelanto y pudiera reunirse con su familia

“Les agradezco todo lo que han hecho por mi. Pero agradecer con palabras es muy poco. Lo que hice fue regresar a la escuela y agarrar mi diploma de la secundaria. Los pastores María Elena Montalvo y Guillermo Torres me están motivando a estudiar y agarrar un certificado como soldador”, dice.

Capistrán Acevedo es un inmigrante mexicano de 25 años que estuvo bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto durante seis meses de detención. Salió libre en noviembre.

Entró como un niño no acompañado al país en 2002, cuando tenía nueve años de edad. Su madre María Acevedo había venido un año antes en 2001. En Los Ángeles, la madre encontró un nuevo compañero con quien tuvo dos hijos más: Andirian de 15 años y César Luis de 12 años.

Pero la nueva pareja de la madre ejerció violencia doméstica en contra de ella y su hijo mayor.

Varias veces la policía tuvo que intervenir, y se levantaron reportes policiacos de los incidentes violentos protagonizados por el padrastro de Argenis.

El trauma hizo que el joven se refugiara en las drogas y tomara el sendero equivocado. “ Me volví el jefe de la familia. El papá de mis hermanos. Y me metí al negocio de los documentos falsos. Necesitaba dinero rápido para ayudar a mi madre y a mis hermanos a sobrevivir”, sostiene.

Y fue debido a esta práctica y a la denuncia de otra persona que el joven inmigrante fue encerrado en una cárcel federal por seis meses en 2017. Al salir lo enviaron a Adelanto.

Cuenta que cuando estaba detenido en la prisión federal, su madre inició el proceso para solicitar una visa U que se da a las víctimas de crímenes. La petición era para ella y su hijo Argenis Carlos. Las constantes agresiones físicas que recibieron por parte del esposo y padrastro fueron la base para la solicitud de la visa.

“Teníamos los reportes policiacos de la violencia doméstica así como la certificación policiaca. El Consulado de México en Los Ángeles nos pagó un abogado y se inicio el trámite. Mi madre ahora está a punto de recibir su permiso de trabajo”, platica el muchacho.

Sin embargo, el trámite de la visa U no impidió que se lo llevaran detenido a Adelanto cuando cumplió su sentencia por emitir documentos falsos.

En su desesperación, la madre acudió al pastor Guillermo Torres, director de la campaña de migración para la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE), quien a su vez le pidió ayuda a la pastora María Elena Montalvo de la Iglesia Evangélica Luterana de la Gracia de la ciudad de Bell.

“Cuando la madre vino a verme con sus hijos menores. Toda la familia andaba emocionalmente por los suelos. Demasiado desolados. Yo trataba de levantarles los ánimos. Los invitaba a la iglesia a todas las actividades para mantenerlos ocupados”, dice la pastora. “Ahora con Argenis libre, es otra cosa muy diferente. Se les ve felices”, cuenta la pastora.

Pero los meses que Capistrán Acevedo pasó en Adelanto fueron muy duros porque no tenía un abogado que lo defendiera.

Las cosas cambiaron cuando como caído del cielo se presentó a verlo, el abogado en migración Douglas Jalaie. “Me dijo que me iba a ayudar sin cobrarme nada como un favor a un pastor que era su amigo”, dijo.

“Al mes regresó y me dijo que en cuatro meses me iba a sacar pero no quería que le diera su número de teléfono a mi mamá. Tal vez pensaba que mi mamá iba a estar encima de él todos los días preguntándole por mi caso. Y no se equivocaba, ella estaba desesperada”, comentó.

Capistrán obedeció las órdenes del abogado Jalaie. Y el defensor no le falló. Consiguió que le diera una fianza por 5,000 doláres para que saliera libre.

“En menos de tres semanas se consiguió el dinero. Las iglesias evangélicas pusieron una parte. Mi mamá se puso a hacer comida para vender y completar; y la mamá de un compañero preso en la prisión federal aportó también una buena suma para la fianza”, dice.

Si bien salió libre con una pulsera electrónica atada a su tobillo, dice que reencontrarse con su familia ha sido uno de los momentos más felices de su vida.

“Mi hermanito lloró mucho cuando me vio salir de Adelanto”, recuerda emocionado.

Capistrán admite que no quiere volver a meterse en negocios chuecos. “Aunque sea poco el dinero que lleve a la casa pero quiero que sea limpio y andar tranquilo sin miedo a la policía”, dice.

Su mayor ilusión es poder conseguir la visa U para quedarse en el país con su madre y sus hermanos menores.

“Migración me ha dado una cita para diciembre de este año. Espero que para entonces vaya avanzado mi proceso de la visa U”, comenta.

Agredís Carlos confiesa que está más feliz que nunca. “Mis maestros están sorprendidos porque terminé la secundaria en menos de seis meses. Una maestra me escribió una carta: Argenis Carlos es un estudiante que siempre está atento a la clase. Ayuda a sus compañeros. Va a cantar el himno nacional en la graduación y va a recibir una beca”, dice.

La pastora Montalvo dice que las iglesias evangélicas se han unido para ayudar moral, legal y financieramente a las familias que han sido separadas por razones migratorias.

“Es tanto el dolor que vemos en nuestras iglesias entre las familias migrantes. ¡No tienen idea!”, exclama.

Ella recomienda a las familias que están sufriendo por la separación, que se apeguen al poder de la oración.

“Señor yo te pido por todos los que están presos, esa libertad espiritual para cuando abandonen esos lugares, arrepentidos se encuentren, queriendo servir solamente a ti, porque tú eres digno de honra y gloria”, dice que reza junto a las familias.

Capistrano Acevedo afirma que quiere ser una persona diferente por él y porque quienes lo ayudaron. “Tengo más de un año que no uso drogas”, revela.

Pero lo que más lo conmueve fue el apoyo que recibió para salir de la detención. “Nadie ayuda ni con un centavo a un preso que no conoce. Por eso quiero agradecer a todos los que me ayudaron no solo con un gracias sino con hechos. Siento un gran compromiso. Me estoy esforzando”, asegura mientras esboza una amplia sonrisa y abraza a su madre.