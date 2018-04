Una segunda oportunidad después de la cárcel

Programa se enfoca en reinsertar a los exreos en la sociedad a través de su compromiso por mejorar

Víctor Blas tenía apenas 18 años cuando fue encarcelado. Cuenta que se involucró con pandillas y que la consecuencia fue recibir una condena de un mínimo de 16 años hasta cadena perpetua.

“Mi hija tenía ocho meses [de nacida] cuando me metieron a la cárcel. Ahorita acabamos de celebrar sus 21 años”, dijo este hombre, quien confiesa que fue al verse tras las rejas, que decidió cambiar su vida.

Él sabía que lo liberarían. Y no se equivocó.

Después de 20 años, Blas fue liberado en mayo de 2017 y acepta que es difícil reincorporarse en la sociedad.

“La vida es otro mundo afuera, [entre los cambios] la tecnología. Pero yo ya me estaba preparando para lo que venía”, reconoció el padre de familia, hoy de 39 años.

“En la cárcel obtuve mi GED [certificado de secundaria], obtuve dos títulos de Associates Degree y Associates of Science, estudié y eso me ayudó mucho”.

Su madre, Paula Cárdenas de 60 años, dijo que a veces pensaba que su hijo no saldría de la cárcel. Pero el año pasado como regalo del Día de las madres [Blas] llegó a casa.

“Fue una sorpresa… Primero me enojé porque no me dijeron pero después me dio mucho gusto”, recordó entre lágrimas.

Una vez fuera de la cárcel Blas contactó a Anti-Recidivism Coalition, (Coalición antireincidencia -ARC) para recibir entrenamiento y poder reinsertarse en la fuerza laboral.

Y esta semana, Blas y otros 22 compañeros —todos expresidiarios— se graduaron del Labor’s Second Chance Pre-Apprenticeship Bootcamp (Programa de entrenamiento de preaprendizaje para una segunda oportunidad laboral).

“En el programa nos ayudan mucho. Si no fuera por ellos no se dónde estuviera ahora”, dijo señaló.

Una situación similar enfrentó Janely Masvidal, quien recuerda que la primera vez que entró a la cárcel tenía solo 12 años de edad.

“Me acusaron porque quería causar un incendio”, dijo Masvidal, hoy de 38 años quien aceptó que su juventud en el sur de Los Ángeles no fue fácil. “Siempre he estado en la cárcel, es algo que yo me lo buscaba”, dijo la hija de cubanos.

Masvidal tenía 28 años cuando salió de la cárcel tras cumplir una última condena, de 36 meses.

Fue entonces que decidió cambiar, no solo por su bien sino también por el de sus hijos. Sin embargo, confiesa, que le era muy difícil hacerlo por sí sola.

Así pasaron casi 10 años hasta 2017 cuando se enteró del programa de ARC, el cual le ofreció un entrenamiento pagado y que ahora le ayudará a buscar un empleo con buen salario.

“Quiero una carrera, un trabajo que pague mejor. Estoy cansada de vivir de cheque a cheque”, reveló Masvidal, quien ahora es madre de cinco y abuela de dos.

Una mano amiga

“El programa de ARC ofrece a quienes han estado presos inclusión en la sociedad y en la fuerza laboral brindando esperanza para que se pongan una meta”, dijo el coordinador para el programa de construcción en ARC, Isaac López, quien es a su vez uno de los voluntarios que va a las cárceles y provee información.

“Les explicamos de qué se trata el programa y los motivamos a hacer lo mejor posible en la cárcel para cuando salgan tengan una oportunidad con nosotros”, dijo López.

Explicó que dentro de la cárcel los interesados deben aprobar ciertos cursos de educación académica. Una vez en libertad se inscriben al programa de ARC y firman un contrato donde se comprometen a mantenerse alejados de las drogas, llegar a tiempo a su entrenamiento —el cual es pagado— y prometen seguir ciertas reglas durante su aprendizaje.

“Somos estrictos pero queremos que vean que hay oportunidades para quienes son más responsables”, dijo López.

“Durante el entrenamiento de 12 semanas ellos reciben un pago de 900 dólares cada dos semanas y reciben ayuda financiera de parte [del colegio] LATTC para que se compren sus botas del trabajo, útiles y otras necesidades”.

Y una vez que se gradúan del entrenamiento los sindicatos los contratan según sus habilidades e interés. Blas está interesado en electricidad; mientras que Masvidal en control de tránsito.

El coordinador aseguró que si los aprendices siguen al pie de la letra sus asignaciones pueden llegar a tener un buen salario así como un retiro pleno.

“Ellos empiezan ganando 18 dólares la hora y si trabajan días festivos o fines de semana ganan más. Después de tres años pueden llegar a ganar 32 dólares [por hora] y si se aplican pueden llegar hasta los 100,000 dólares al año más beneficios”, dijo López.

Recalcó que este es un programa específico para quienes han estado encarcelados.

En este grupo, 34 empezaron el curso y 23 se graduaron.

Entre los socios participantes para realizar y financiar el programa estÁ el colegio LATTC, la fundación Miguel contreras, diferentes sindicatos, consejos laborales y la oficina de la supervisora Hilda Solís, quien les dijo a los graduados que lo más importante para su éxito son las ganas.

“Su dedicación y ganas son lo que los ha llevado a obtener todo lo que se proponen, por eso nosotros creemos en este programa”, dijo Solís.

“Todos cometemos errores, pero si no brindamos oportunidades a aquellos que constantemente reciben el extremo corto del palo , nunca seremos una sociedad equitativa”, dijo Rusty Hicks, presidente de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, AFL-CIO.

“El Movimiento Laboral de Los Ángeles cree en la inclusión y después de ver a estos graduados cambiando completamente sus vidas para mejor, estoy seguro de que estamos un paso más cerca de lograr ese objetivo”, recalcó Hicks..

Para mayor información acerca del programa de entrenamiento llame al (213) 955-5885 o visite www. antirecidivism.org