Fotos: Baja California Sur, estado privilegiado para observación de aves en México

El Roque de la Lobera. Ahí, como en pocos sitios se concentran los lobos de mar que juegan amigablemente contigo en el agua #mardecortes #mardecortés #lalobera #islaespiritusanto #bajacaliforniasur #bajaexpeditions #mar #lobosmarinos

