Chivas Guadalajara vs. New York Red Bulls, semifinales Concachampions, horario y canales de TV

Duelo histórico para el equipo de Nueva York

El New York Red Bulls tendrá una cita histórica cuando este miércoles visite el estadio Akron de Guadalajara para medirse a Chivas en las semifinales de la Concacaf Champions League.

Los neoyorquinos llegaron a esta fase luego de vencer 5-1 a Xolos de Tijuana en los cuartos de final con un marcador agregado de 5-1. El Guadalajara venció 3-1 en el marcador global a Seattle Sounders.

“Queremos jugar como si fuera una final y ganar; Chivas será un gran rival, pero confiamos en nosotros”, aseguró el volante argentino de Red Bulls Alejandro Romero Gamarra.

Las Chivas tendrán que exhibir su mejor juego ante un rival que ha mostrado un buen fútbol en la justa de Concacaf, aunque el pasado fin de semana perdió 4-3 ante el Orlando City y aparece quinto en la conferencia Este de la Major League Soccer. Chivas viene de vencer 1-2 a Morelia como visitante.

Por TV e Internet

Qué: Chivas Guadalajara vs. New York Red Bulls, semifinales Concachampions partido de ida

Dónde: Estado Akron, Guadalajara.

Cuándo: Miércoles 4 de abril de 2018

Hora: 10:00 p.m. ET/ 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. ET

TV: Univision Deportes

Streaming: Go90.com, Univision Deportes App