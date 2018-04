Jornaleros de L.A. levantan su voz de protesta

Trabajadores alegan que una compañía de seguridad contratada por Home Depot busca intimidarlos; la empresa dice desconocer sobre el tema

Rigoberto Quintana se unió este martes a un grupo de jornaleros y activistas para condenar públicamente los acosos que dicen sufrir por parte de una compañía de seguridad en los establecimientos de Home Depot.

El hombre, de 60 años de edad y de origen salvadoreño, contó que lleva trabajando en la construcción de techos más de cuatro décadas, tiempo que lleva en Estados Unidos.

Las circunstancias lo llevaron a la labor de jornalero en Los Ángeles hace 10 años. Sin embargo, en los últimos meses él y sus compañeros —aseguran— haber experimentado el acoso de la compañía Point 2 Point que fue contratada para proporcionar seguridad en las tiendas Home Depot y sus estacionamientos.

“No nos dejan en paz. A mí, hasta cuando voy a comprar mi café ahí va el carrito siguiéndome”, dijo Quintana, quien trabaja en el Centro Jornalero ubicado entre la avenida Union y el bulevar Wilshire, adyacente a una sede de Home Depot.

“A veces los de seguridad llaman a sus amigos de inmigración… [Estos] llegan y se ponen a platicar. Nos quieren intimidar”, señala.

Agregó que ha sido “gracias a su trabajo realizado de forma honrada todos estos años que ha podido sacar a sus hijos adelante y no hay motivo para que los estén discriminando”.

Por su parte, su compañero Leoncio Martínez, de 53 años, dijo que el acoso es injusto porque ellos solo realizan su trabajo “sin molestar a nadie”. “Yo me levanto a las cuatro de la mañana para trabajar. Llevo 12 años de jornalero desde que llegué a este país”, señaló.

El hombre de origen mexicano dijo que ellos no van a dejarse intimidar. Por ello, ayer hicieron un llamado para que Home Depot reconsidere el contrato hecho con la compañía Point 2 Point.

“A mí ellos no me han hecho nada directamente pero sí he visto como les restringen las áreas a otros [jornaleros]”, dijo Martínez, quien añadió que casi siempre hay cuatro hombres de seguridad rondando el establecimiento.

Maegan E. Ortiz, Directora Ejecutiva de el Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA), dijo en la conferencia de prensa que los Centros de Jornaleros Hhoy piden que Home Depot termine el contrato con Point 2 Point.

“Desde que la compañía comenzó a operar han intimidado, amenazado y abusado físicamente a los trabajadores… Esto no es cuestión de inmigración, están identificando a personas por su perfil racial”, señaló.

Uno de los trabajadores del centro jornalero de Hollywood expresó su preocupación por lo “intimidante” que pueden ser los trabajadores de seguridad.

“Nos tratan como criminales. Hay discriminación y racismo. Nos amenazan con echarnos a [inmigración] ICE”, señaló Cruz Elías en una carta. El trabajador no se presentó a la conferencia por temor.

Elías contó en la misiva que hace unos meses fue agredido físicamente por un guardia de seguridad de Point 2 Point. “Nosotros, los jornaleros somos trabajadores duros. Muchos no queremos hablar porque tememos al gobierno que tenemos”, aseguró.

¿Cuál fue la respuesta?

Matt Harrigan, portavoz de Home Depot, dijo que ese tipo de comportamiento no es algo que la compañía aprueba.

“Hemos discutido el asunto con las organizaciones comunitarias y nuestro proveedor externo de seguridad [Point 2 Point] y continuaremos teniendo un diálogo abierto con ellos”, comentó.

Explicó además que dicha compañía ha estado trabajando para ellos por los pasados cuatro años.

Por su parte, Patrick McNulty, presidente de Point 2 Point, señaló no tener conocimiento de los comportamientos o actividades que alegan los jornaleros. “Como organización, no aprobamos este tipo de comportamiento”, dijo McNulty a travées de un correo electrónico.

Jornaleros con derechos

Cal Soto, coordinador de derechos laborales de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), dijo que los trabajadores —con o sin papeles— tienen derechos ante las injusticias.

“Tienen que saber que aunque sean jornaleros o inmigrantes, tienen derecho al espacio público. Si están afuera del estacionamiento, pueden estar en la banqueta y no les pueden hacer nada”, explicó.

También dijo que lo más importante es estar informados. “Muchos piensan que porque no son residentes o no tienen seguro [social], no tienen derecho a un abogado”.

Enfatizó que en ocasiones se cree que solo por tener el perfil de una persona de color, hablar español y pedir trabajo en la calle; se trata de un criminal indocumentado.

“Cabe enfatizar que muchos jornaleros son legales en el país y al identificarlos erróneamente puede terminar en una queja legal”, indicó Soto.

“No siempre traemos todos nuestros papeles con nosotros… Por eso es importante mantener silencio [en caso de un interrogatorio]”, agregó.