Trump amenaza ayuda exterior a Honduras y otros países por emigración ilegal hacia EEUU

Trump exige “mano dura” contra la población indocumentada, en unos momentos en que también continúan las frágiles negociaciones para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

WASHINGTON— El presidente Donald Trump continuó este martes sus ataques en Twitter contra los inmigrantes indocumentados y amenazó tanto el futuro rumbo del tratado comercial con México como la ayuda estadounidense a Honduras y otros países por las “caravanas” que se aproximan a la frontera sur.

Por tercer día consecutivo, Trump arremetió contra los inmigrantes indocumentados que huyen de la violencia en Centroamérica en busca de refugio en EEUU, e instó al Congreso a que haga algo “ahora” para frenarlos.

“La gran Caravana de Gente de Honduras, que ahora cruza México y se encamina a nuestra frontera de “Leyes Débiles”, es mejor que sea frenada antes de que llegue allá. El NAFTA que es fuente de ingresos está en juego, así como la ayuda exterior a Honduras y los países que permiten que esto ocurra. El Congreso DEBE ACTUAR AHORA!”, dijo Trump.

El mandatario se refería a la marcha de unos 1,500 migrantes centroamericanos, la mayoría de Honduras, organizada por el grupo “Pueblo Sin Fronteras” para llamar la atención sobre la violencia que sigue generando un gran éxodo de personas hacia EEUU.

La “caravana” tiene previsto llegar hasta puntos de control en la frontera sur de EEUU para fines de mes, y se prevé que muchos de los migrantes soliciten asilo, como lo permiten tanto las leyes de EEUU como el derecho internacional.

Trump hizo esas declaraciones para aplacar a su base, que exige “mano dura” contra la población indocumentada, en unos momentos en que también continúan las frágiles negociaciones para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA, en inglés), suscrito en 1994 entre EEUU, México y Canadá.

No es la primera vez que la Administración lanza un “globo de ensayo” para amenazar la ayuda exterior de EEUU, en particular a países que, según la Casa Blanca, no hacen lo suficiente para frenar el contrabando de personas y drogas por la frontera sur.

Excluyendo las inversiones económicas de más de $1,1 billón en 2015, la ayuda exterior de EEUU para Honduras es de al menos $45,000 millones.

En conferencia telefónica con periodistas, varios miembros de alto rango de la Administración dijeron ayer desde el anonimato que el Congreso tiene que modificar las leyes vigentes para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados, en particular el ingreso de pandilleros y demás delincuentes.

Los países del “Triángulo del Norte” – Honduras, El Salvador y Guatemala—siguen registrando los más altos niveles de violencia en la región, y las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han advertido de un aumento en la inmigración ilegal de unidades familiares y niños no acompañados desde esos países.