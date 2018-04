5 excelentes teléfonos inteligentes no fabricados por Apple ni Samsung

Al igual que los nuevos teléfonos Galaxy S9 y S9+ de Samsung, LG opta por una proporción de aspecto de 18:9 para el G6. Gracias a eso, el teléfono tiene una forma más alta y más delgada que muchos otros teléfonos disponibles en el mercado, lo que permite ofrecer una pantalla más grande que es más fácil de sostener. Combinada con una carcasa ultradelgada, esas proporciones alargadas permiten al fabricante colocar una pantalla de 5,7 pulgadas en un diseño más pequeño de lo que cabría esperar.

Parecida a la pantalla del V30 (más adelante), esa pantalla está equipada con Dolby Vision y HDR10, que permiten al teléfono reproducir videos en un rango dinámico alto (HDR). Cuando se hace bien, esto puede otorgar mayor realismo a la imagen.

Otras características de alta gama incluyen: carga rápida, un puerto USB tipo C y una disposición interesante en la parte posterior que tiene no solo una cámara tradicional de 13 megapíxeles, sino también una cámara con lente gran angular, que te permite incorporar más imagen en el marco y, a la vez, otorgarle una sensación de dimensión y profundidad. Las funciones de detección de caras y estabilización de imagen óptica del G6 pueden mejorar tus fotos aún más, como cuando tomas fotografías de niños que no pueden quedarse quietos.

En nuestras pruebas, la batería del G6 duró 25 horas, lo que la coloca entre las duraciones más prolongadas según nuestras clasificaciones. El teléfono también obtiene puntos por su durabilidad, ya que sobrevivió a 100 caídas en nuestro dispositivo especializado con apenas algunos arañazos leves.