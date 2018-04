California llega al millón de licencias de manejo para inmigrantes indocumentados

El comisionado de Seguros Dave Jones hace campaña por el cargo de procurador de California, comprometiéndose con los latinos

A tres años, tres meses de que entró en vigor la ley AB60 que autorizó en California la emisión de licencias de manejo para los inmigrantes indocumentados, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) reveló que han entregado más de un millón.

“ El número exacto es de 1,001,000 licencias hasta el 30 de marzo del 2018”, dijo Armando Botello, portavoz del DMV.

Fue el 2 de enero de 2015 cuando la ley AB60 comenzó a aplicarse al tiempo que miles de inmigrantes inundaban las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y hacían filas enormes para obtener el documento.

“Después de los primeros ocho meses de que la ley entró en vigor y que las solicitudes excedieron nuestras expectativas, la demanda se ha estabilizado, y en promedio expedimos 10,000 licencias por mes”, precisó Botello.

Recordó que a la AB60 se le dio el nombre de la Ley del Conductor Seguro y Responsable que ha proporcionado más seguridad al conductor, automovilistas y peatones.

“El DMV cree que un conductor con licencia conoce mejor las leyes y va a manejar con más preocupación”, remarcó.

“Todas las personas que han recibido la licencia se prepararon para tomar y pasar los exámenes requeridos, estudiando y aprendiendo las leyes viales de California. Esto los convirtió en conductores más seguros y responsables”, subrayó.

Un cambio de vida

El concejal Gil Cedillo quien por más de dos décadas luchó por dar licencias a los inmigrantes indocumentados en Sacramento cuando fue legislador estatal, dijo que la AB60 le ha dado a un millón de familias paz mental para conducir a la escuela y las iglesias.

“Esta lucha de 20 años queda para los libros de historia”, señaló. Y felicitó al gobernador quien en 2013 convirtió en ley la medida AB60 por dejar atrás un legado que beneficiara a las generaciones futuras por venir. “Mientras que la nación retrocede en términos de las políticas de migración, el estado de California continúa avanzando”, dijo el concejal Cedillo.

La AB60 trajo un cambio total en la vida de las familias beneficiadas con una licencia para manejar. Ese fue el caso de Gloria y Javier Amador de Pomona, padres de Carlos Amador, director de organización del Centro de Políticas de Inmigración de California.

“Mis padres fueron de los primeros en formarse en la línea para sacar su licencia en 2015. Ellos tenían desde 1999 que manejaban sin licencia. Este documento trajo muchas oportunidades a sus vidas pero la principal es ya no vivir con la angustia de caer en un retén y estar expuestos a la deportación. Ahora ya pueden manejar con seguridad por todo el estado”, comentó Amador muy emocionado.

“La AB60 se ganó gracias al esfuerzo de muchas organizaciones comunitarias que durante años pelearon para que las licencias se dieran a los inmigrantes y pudieran tener un poco de estabilidad sin miedo a perder sus vehículos en una parada de la policía. Ahora pueden ir con tranquilidad al trabajo, a dejar a sus niños a la escuela, y les ha dado un total movilidad”, opinó.

Valentina De León, residente de Lynwood dice que desde hace un año que sacó su licencia de manejo se siente más tranquila y más confiada para manejar.

“Me desvelé mucho estudiando para pasar el examen. Y quiero decirles que antes de la ley AB60 yo no sabía manejar. Me conducía siempre en transporte público pero eso me limitaba mucho”, dice.

Por eso cuando entró en vigor la ley AB60, lo vio como una oportunidad que no podía desperdiciar. “Había que tomarla. El mundo es de quien se arriesga. Yo con mi licencia pude manejar pero también abrí una cuenta bancaria. En general, es un documento que me hace sentir más respaldada y protegida. ¡Es una bendición!”, asegura. Y a los inmigrantes que por miedo no se han atrevido, los invitó a animarse.

Se dispara compra de seguros de autos

La entrada en vigor de la ley AB60 podría haber disparado la adquisición de seguros para los automóviles.

“Este es el mayor beneficio que ha traído la AB60, que más conductores ya tienen un seguro de auto”, precisó el comisionado de seguros de California, Dave Jones en una entrevista con La Opinión con motivo de su campaña electoral para procurador de California.

Afirmó que está a un mes de revelar un estudio detallado sobre el alcance de esta ley en relación con los seguros de automóvil.

“Sospechamos que la disponibilidad de la AB60 ha animado a más gente particularmente a los indocumentados a solicitar seguros para sus autos”, dijo .

El primer año, después de que entró en vigor la ley AB60, hubo un aumento de 200,000 nuevos seguros de autos en general. “Me parece que ha tenido un impacto positivo en cuanto al incremento en la cobertura para los autos”, observó.

Al mismo tiempo, dijo que la ley AB60 hizo posible que los inmigrantes indocumentados tuvieran acceso al seguro estatal a bajo costo. “Los números son más bajos en este tipo de aseguranza, no dramáticamente tan altos comparado con el resto de vehículos”, indicó.

De lo que sí están seguros, anotó es que la AB60 hizo que los inmigrantes una vez que obtuvieron sus licencias de manejo, adquirieran seguros de auto comerciales. “Ahora estamos analizando la información y vamos a tener los resultados en uno o dos meses”, mencionó.

Al mismo tiempo que en enero de 2015, entró en vigor la ley AB60, cobró vigencia otra nueva legislación, la SB1273, patrocinada por Jones para ampliar el seguro subsidiado a los individuos de bajos ingresos.

Un procurador proinmigrante

Jones, ex concejal y ex asambleísta por Sacramento dijo que todas las familias en este país son descendientes de inmigrantes a menos que sean nativos o hayan venido encadenados como muchos afroamericanos. “Mi bisabuelo vino de Gales como indocumentado y no fue sino hasta muchos años después que pudo tener su ciudadanía. Es escandaloso que el presidente Trump quiera deportar a ciertos inmigrantes por su color de piel, que son nuestros compañeros de trabajo, amigos, padres de hijos, compañeros de escuela”.

Mencionó que él ordenó al Departamento de Seguros a no cooperar con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para cumplir con la ley SB54, el Acta de Valores de California que prohíbe la colaboración entre las policías locales y autoridades federales migratorias.

“Debemos hacer lo que sea para defender esa ley”, indicó. Y precisó que la Comisión de Seguros de California cuenta con 400 oficiales que no colaborarán con ICE.

En campaña

Jones se disputa la contienda para procurador de California con el actual titular Xavier Becerra quien llegó al cargo tras ser designado por el gobernador Jerry Brown y ratificado por la legislatura estatal.

“Me siento muy bien en la contienda. Mis prioridades como procuradores serán defender y resistir todo lo que dañe a California, y eso incluye defender a los dreamers”, puntualizó.

Pero dijo que a diferencia de Becerra, él se ha negado a recibir apoyos y dinero electoral de las aseguradoras, la industria del tabaco y el petróleo. “Mi oponente sí ha recibido contribuciones de ellos”, indicó.

Fuera de esa diferencia, consideró que la campaña está muy pareja. “En la Convención Estatal Demócrata, yo tuve el 56% de los votos de los delegados y Becerra el 42%”, expuso. Al no conseguir ninguno de los dos el 60% de los votos, se quedaron sin el respaldo y el dinero del partido Demócrata para su campaña.

A los latinos, Jones les pidió que miren su trayectoria y como ha defendido sus intereses. “Como comisionado de seguros apoyé la ley AB60; patrociné la ley para asegurar que el programa de seguro de auto de bajo costo se abriera para los indocumentados; promoví que más latinos fueran parte de juntas directivas y que se comprarán más servicios a los negocios latinos”, resaltó.

Destaco que “he defendido los mejores intereses de los latinos y lo seguiré haciendo como procurador de California”.

Jones está casado con Kim Flores, méxico-americana cuya madre trabajó en los campos del Valle Central, cerca de Fresno, y su suegro Louis Flores fue fundador junto con George Ortiz de la agencia no lucrativa California Human Development para proveer vivienda a los trabajadores agrícolas en el norte de California.

“Cuando yo comencé como abogado, no lo hice con las grandes corporaciones sino ofreciendo ayuda legal a los trabajadores del campo en el norte de California”, remarcó.