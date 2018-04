Foto: Así es como Angelique Boyer se ‘come’ a Sebastián Rulli

La pareja ha compartido momentos íntimos de sus vacaciones

Tal parece que a Angelique Boyer y Sebastián Rulli les encanta divertirse y provoca en sus redes sociales.

Ahora, la actriz subió una foto donde ella parece “comerse” a su pareja.

“Taggea a quien alimenta tu alma! (o a quien te comes) jeje. Me gustas tú, me gusta tu cara, tu cuerpo, tu voz y tu acento. Cuando ríes, cuando cantas con un nudo en la garganta. Me gustas todo tú. Me gustas a cada hora, cada día más!”, señala el texto que acompaña la imagen dedicado a Rulli.

La foto tuvo en un dÌa 433 mil 444 “me gusta”.

Hace una semana, el actor argentino movilizó el Instagram al subir una imagen donde parecía que el daba un “lengüetazo” a su novia, hubo críticas pero también buenos comentarios.

Será acaso un nuevo “juego” de la pareja.