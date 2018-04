La hija de Donald Trump que no lo soporta y no le habla por meses

La relación siempre ha sido tensa pero ahora es mucho peor

Las dificultades que enfrenta Donald Trump desde que asumió la presidencia no se restringen a su gabinete, al interior de su familia las cosas no marchan mejor. A diferencia de la estrecha relación que guarda con su hija Ivanka, el mandatario y Tiffany simplemente no se hablan.

De acuerdo con un informe de la revista People, la relación entre Trump y su hija de 24 años siempre ha sido tensa, pero desde que se convirtió en mandatario la situación es mucho peor.

“Desde la inauguración, Tiffany y su padre a veces se han pasado meses sin hablar y ella pasó mucho tiempo sin verlo”, aseguró una fuente cercana a la hija menor de Trump.

“La última vez que estuvo en una función familiar con él, fue incómodo para ella y no se sintió totalmente bienvenida”, agregó.

Aunque a Tiffany y al presidente se les ha visto cercanos en los últimos días, primero en un acto público en Ohio, y luego de paseo el avión presidencial a Mar-a-Lago para celebrar la Pascua, en la intimidad siguen tan distantes como cuando la joven, que recientemente rompió su relación amorosa, lo acompañaba a sus actos de campaña.

Según la propia Tiffany, al crecer con su madre, Marla Maples, la convivencia con su padre siempre fue esporádica y restringida a algunos festivos cada año. Aunque durante la carrera presidencial hubo algunos momentos de “reunión”, nada ha mejorado.

🇺🇸 A post shared by Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) on Jan 22, 2017 at 1:32pm PST

“Siempre tuvieron una relación tensa toda su vida, y la presidencia la exasperó”, aseguró la publicación. “Ha empeorado mucho ahora”.

Ivanka, Don y Eric, aparecen públicamente muy cercanos a su padre, pero cuando se cierran las puertas de la Casa Blanca, al interior no se sabe.