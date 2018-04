Los beneficios de tomar café con hongos

Es el nuevo superalimento de moda

En lo que tardas en abrir y cerrar los ojos, aparece un nuevo superalimento. No nacen, pero alguien descubre alimentos de otras latitudes o propiedades en un producto conocido que resultan “mágicas” para la salud, ya sea por su poder antioxidante, sus nutrientes o la energía que te dan. Hoy le llega el turno al café con hongos.

No se trata de comprar una bandeja de champiñones, trozarlos y meterlos en la cafetera, sino de compañías que venden el mix preparado. Hasta ahora, según el sitio The Daily Meal, las pioneras son Four Sigmatic y Longreen.

Quienes lo consumen a diario dicen que tiene algo de sabor a hongos y que se sienten más energizados a pesar de que tiene la mitad de cafeína que un café tradicional. “Lo tomo porque me ayuda a disminuir el cortisol”, comentó en Amazon uno de los usuarios. El cortisol es una hormona que se libera con el estrés y aumenta la cantidad de azúcar en sangre, contribuyendo al aumento de peso.

Según el libro “Herbal Medicine: Bimolecular and Clinical Aspects”, el café con hongos (también llamado reishi coffee y Ganoderma coffee) se usa en países asiáticos para mejorar problemas de presión arterial, mejorar el sistema inmunológicos y la salud del hígado. Otros especialistas sugieren que los hongos ayudan a paliar el efecto ácido del café, ya que nivelan el PH en el intestino.