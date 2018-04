Telenovela ‘Sin tu mirada’: ¿Scarlet Gruber y Emmanuel Orenday son novios?

“Una mujer que confunda; que sea mapa y laberinto; que queme al llover; que dé vértigo en el suelo; que no regrese en la misma dirección.” 🌊🧜🏽‍♀️ @zleurope

A post shared by Scarlet Gruber (@scarlet_gruber) on Apr 2, 2018 at 9:07am PDT