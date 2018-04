Agenda de LA: Los eventos que no te puedes perder

En la base Chengdu Panda, en China, los científicos se dedican a proteger y criar al panda gigante para luego introducir a sus crías al mundo silvestre. El documental “Pandas”, narrado por Kristen Bell, sigue a una investigadora cuya pasión la lleva a comenzar con una nueva técnica inspirada por un programa del oso negro que existe en New Hampshire. Se proyecta a partir del viernes en la pantalla Imax del California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles), con varios horarios. Para toda la familia. Boletos de $6.75 a $8.95. Informes (213) 744-2019 y californiasciencecenter.org.

Del viernes al domingo se efectuará el Spring Festival en Huntington Park (A lo largo del Pacific Blvd., entre las avenidas Gate y Slauson). La fiesta, que es la más grande de su tipo, celebra 25 años de historia. Incluye entretenimiento en vivo, exhibiciones, creación de manualidades, juegos mecánicos y comida y bebida a la venta. También, como parte del evento asistirán invitados especiales y celebridades, entre ellos Chiquis Rivera, quien será la reina del evento, y Banda Cuisillos. Habrá concursos, premios y rifas. Viernes 5 a 11 pm; sábado 11 am a 11 pm, y domingo 11 am a 10 pm. Gratis. Informes hpchamber.org.

La malumanía llega este fin de semana a Los Angeles con el par de conciertos que ofrecerá el cantante colombiano en el Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Estos shows son parte de su F.A.M.E. Tour, el primero que realiza en su carrera. Este es también el nombre del disco que lo lanzó a la fama internacional, y del que se desprenden éxitos como “Corazón”. Sábado y miércoles 7 pm. Boletos $76 a $732.50. Informes (310) 330-7300 e inglewoodarena.com.

Frida Kahlo en vivo

La doctora Gloria Arjona, experta en la vida y obra de la pintora mexicana Frida Kahlo, conducirá el taller Frida Kahlo: Her Life and Work en la Robert Louis Stevenson Branch Library (803 Spence St., Los Angeles). Durante su presentación interactiva, Arjona hablará del trabajo pictórico de Kahlo y de cómo se condujo por la vida esta artista mexicana. Entrada gratis. Informes (323) 268-4710 y lapl.org/branches/robert-louis-stevenson.

Rape de ovejas

Como todos los años en la primavera, el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) rapará a una manada de ovejas Shetland, cuya lana se corta para evitar que estos animales tengan un golpe de calor durante los meses más calientes del año. Los asistentes al parque pueden ver cómo se trasquila a las ovejas a las 11 am, 12 y 1 pm. Además podrán ver cómo se cuida y se trata a chivos y borregos en las estaciones de actividades educativas. Y la junta Southern California Handweaver demostrará diversos métodos de tejido con diferentes tipos de fibras y telas, incluyendo la lana que saldrá de los borregos del zoológico. Gratis con el pago de entrada al parque. Boletos $16 a $21; gratis menores de 2 años. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Circo para niños El Cirque de la Symphonie es un espectáculo creado especialmente para niños que combina la música sinfónica con el circo. Esta será la primera vez que los integrantes de esta tropa ofrecen una serie de presentaciones para la familia. Es una fusión de actos acróbatas con bailarines, contorsionistas, hombres fortachones, malabaristas y más mientras la Pacific Symphony toca piezas clásicas y contemporáneas. Antes de los shows, los asistentes pueden participar en el Musical Carnival, donde pueden tocar los instrumentos musicales, conocer a los artistas y hacer actividades manuales. Comienza a las 9 am para la función de las 10 am, y a las 11:30 am para la función de las 12:15 pm. Domingo 8 Estrella de Pedro Infante Como cada año en el aniversario luctuoso de su muerte, decenas de fans se reunirán en la estrella de Pedro Infante, que está colocada en el 7083 Hollywood Blvd., en el Paseo de la fama. Los “infantistas” cantarán canciones del ídolo mexicano y harán una ofrenda floral, entre otras actividades, para recordar la vida y obra del artista, que si estuviera vivo tendría 100 años. El evento es gratuito; comienza a las 12 del día y termina a las 2 pm.

HaAsh en concierto

Las hermanas Hanna y Ashley, que conforman el dueto HaAsh, están imparables. En sus presentaciones en México y en varias partes de Estados Unidos han logrado reunir grandes públicos así como excelentes críticas de la prensa. Ahora traen su 100 años contigo Tour al sur de California, donde ofrecerán un solo show en el House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim). 8 pm. Boletos $37.50. Informes (714) 778-2583 y houseofblues.com.

Gala Magic and Wizardry

La gala anual L. Ron Hubbard Achievement Awards, que celebra su 34 edición, y que lleva por nombre Magic and Wizardry, entregará sus premios a los autores e ilustradores ganadores del Future Contest en ciencia ficción y fantasía. El evento es formal y se efectuará en The MacArthur (607 S. Park View St., Los Angeles). Entre los nominados hay varios artistas latinos. La alfombra roja comienza a las 5 pm, y la ceremonia a las 6:30 pm. Luego habrá firma de libros y una recepción en el Grand Ballroom. La entrada es gratuita aunque es necesario hacer reservación al (323) 466-3310 o al (800) 624-7907. También se puede enviar un correo electrónico a: contests@authorservicesinc.com.

Caminata por los niños

El evento Los Angeles Ronald McDonald House (LARMH)/Camp Ronald McDonald 2018 Walk for Kids está abierto para todas las personas que quieran ayudar a las familias que tienen que salir de sus comunidades para poder dar servicio médico y tratamientos a sus hijos enfermos. La caminata anual de 5 kilómetros recaudará fondos y promoverá información acerca de los programas disponibles para estas familias necesitadas. Se llevará a cabo en Exposition Park (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) Registro 7 am; caminata 9 am. $25 dólares; niños gratis. Informes walkforkids.org y (626) 744-9449.