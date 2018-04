Así puedes recuperar los mensajes borrados en WhatsApp

Ahora que el mensajero instantáneo permite borrar mensajes del chat, hay algunas alternativas para recuperar parte de esos textos

No hace mucho tiempo que Whatsapp implementó la opción para eliminar un mensaje enviado, por si el emisor se arrepentía de lo que había puesto o se hubiese equivocado de destinatario y/o de grupo.

Pero existen algunos trucos y aplicaciones que permiten ver los mensajes borrados de Whatsapp.

Un truco sencillo para ver los mensajes que ya fueron eliminados por otra persona consiste en contestar un mensaje en forma inmediata citando el mensaje (si se calcula que la otra persona lo borrará en breve). Si la otra persona luego borra el mensaje original, igualmente se verá en la respuesta. Esto solo funciona con mensajes cortos, ya que en los largos se verán nada más que las primeras líneas.

Hay un par de arriesgadas tareas de recuperación de las bases de datos, que requieren desde desinstalar WhatsApp y volver a instalarlo, para buscar la carpeta donde se guardan todos los mensajes; así como buscar el archivo de backup que hace la app todos los días para renombrarlo.

Otra opción es descargar alguna aplicación: no son oficiales ni avaladas por Whatsapp, así que hay que usarlas con cuidado:

Notification History: Esta app permite acceder al historial de las notificaciones de las aplicaciones de un teléfono; es decir, en el caso de WhatsApp, las primeras líneas de cada mensaje que llega. Pero eso solo funciona en el caso de que se haya interactuado de alguna manera con ese mensaje. Además, solo se podrán ver los mensajes de texto y se puede acceder por un breve lapso de tiempo.

Whats Removed: Esta app está en beta (o sea, que no es la versión final) por lo que puede tener errores o no ser muy estable. Puede leer mensajes e incluso archivos que se hayan eliminado de WhatsApp, pero solo los que hayan sido enviados después de haber instalado la app. También hay que tener en cuenta que el Smartphone debe estar conectado a Internet y que el contacto o grupo no debe estar silenciado para poder ver lo borrado.

GB WhatsApp: Al instalar esta versión en vez de la tradicional de WhatsApp, se accede a opciones como la de poder ver siempre los mensajes que borra otra persona, aunque es posible eliminar sin problemas los propios.