Gaby Moreno, una guatemalteca muy angelina

La cantante es parte de la obra de teatro 'Evangeline, the Queen of Make-Believe'

A Gaby Moreno le dijeron que iba a tener éxito más rápido si optara por cantar música más pop y con los ritmos que estaban de moda cuando comenzó su carrera.

Sin embargo, a pesar de que estaba muy joven cuando eso sucedió, prefirió tomar la ruta más difícil e interpretar lo que ella quería.

“Es como que no había otro camino para mí. Era el más largo, pero el más satisfactorio”, dijo la cantante guatemalteca en una entrevista telefónica.

Y si bien es cierto que Moreno no es una artista de públicos masivos, su nombre y música son bien conocidos en muchas partes del mundo, sobre todo a partir de “Fuiste tú”, el dueto que cantó al lado de su compatriota Ricardo Arjona, en 2013.

Precisamente por estas fechas dio los últimos conciertos de su gira Ilusión, nombre también de su más reciente álbum, que vio la luz en 2016. Ahora se encuentra dando los últimos detalles de su nuevo disco, al que describe como muy distinto de los que ha grabado antes, porque este lo hizo con orquesta sinfónica y en tres idiomas, inglés, español y portugués.

“Es un disco muy ambicioso de mi parte, pero estoy muy feliz y con muchas ganas de que lo escuchen”, dijo Moreno, de 36 años.

Para eso todavía falta, pero para lo que no falta es para escuchar a la cantante interpretar canciones de Los Lobos con un estilo más acústico y menos rockero que las versiones originales. Esto porque la artista participa en la obra “Evangeline, the Queen of Make-Believe”, una obra de teatro cuyas últimas presentaciones son de hoy al domingo en la Plaza de la Raza.

La puesta en escena, en la que Moreno solo interviene cantando acompañada de su guitarra, conmemora los 50 años de las marchas de estudiantes del Este de Los Angeles, y uno de sus componentes son varios temas de Louie Pérez y David Hidalgo, dos de los integrantes de Los Lobos.

Para Moreno, a pesar de que ya pasaron 50 años desde ese evento, en el que se protestaba por la iniquidad en las escuelas del distrito escolar angelino, el tema sigue siendo relevante.

“Me parece tan importante llevar este mensaje y realmente alzar la voz de unirnos como comunidad”, dijo. “Lo vamos a seguir viviendo y es importante que se nos escuche”.

La cantante dice que pudieron haberla escogido para este proyecto debido a la relación que tiene con Los Angeles, ciudad a la que llegó hace 17 años de su natal Guatemala.

“Yo ya me siento tan angelina como guatemalteca. Hay una conexión con esta ciudad muy fuerte, además de con la música de Los Lobos; soy fan de todo lo que ellos hacen”, dijo.

En detalle

Qué: Gaby Moreno en ‘Evangeline, the Queen of Make-Believe’

Cuándo: de hoy al sábado 8 pm; domingo 2 pm

Dónde: Plaza de la Raza, 3540 N. Mission Rd., Los Angeles

Cómo: boletos $15 a $68; informes eventbrite.com/e/evangeline-the-queen-of-make-believe