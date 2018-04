Graciela Beltrán habla con los ángeles

La cantante, invitada en el concierto de Paquita la del Barrio, asegura que es una persona muy espiritual

Graciela Beltrán dice que si no fuera porque medita y porque habla con los ángeles, no hubiera podido lidiar con varios de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida.

“Yo recibo mensajes directos de luz, de iluminación y de guía de mi ángel guardián”, dijo la cantante de 43 años.

De hecho, esos seres son los que le diagnostican sus enfermedades y las de toda su familia, al grado que cuando alguien padece de algún mal, Beltrán primero les hace un examen a través del arcángel Rafael –su médico de cabecera–, para que sea él el que indique qué tipo de tratamiento es necesario.

“Él me confirma si es grave o si necesito tomar algún medicamento”, dijo la artista, una de las invitadas, junto con Rozenda Bernal y Victoria La Mala, al concierto que ofrecerá Paquita la del Barrio el sábado en el Teatro Dolby.

Y es que la intérprete dice que desde niña ha sido una persona muy espiritual y hasta medio adivina, al grado que su mamá la llevaba a la iglesia para que rezaran por ella y le echaran agua bendita.

Esa misma espiritualidad, que dice practicar desde que tenía 16 años, fue lo que la mantuvo a flote cuando se enfrascó en una guerra de dimes y diretes con Jenni Rivera, que comenzó luego de que muchos consideraran que la canción “Ovarios”, de Jenni, estaba dedicada a Beltrán.

“De eso aprendí y me hice más fuerte”, dijo la cantante sobre el incidente de 2009, al tiempo que aclaró que lo que practica no tiene nada que ver con alguna religión o doctrina, y que no es brujería.

Según los astros

También cree en la astrología y en la numerología, por lo que, de acuerdo con su signo zodiacal, este 2018 será un año bastante fructífero en su carrera, que ya suma 26 años. Para comenzar, ya tiene agenda llena de aquí al otoño, además de que este mes estrena disco de mariachi y banda de viento, el que piensa lanzar por todo lo alto luego de haber mantenido su carrera en un perfil bajo los últimos años, además de haberse dedicado a cuidar a su mamá, quien hace un año sufrió un derrame cerebral.

Eso quiere decir que los planes para convertirse en mamá, luego de que hace unos tres años tuviera un aborto espontáneo, quedaron pospuestos hasta el 2019.

“Claro que me voy a embarazar y voy a tener mis hijos; eso está puestísimo. Tengo la fórmula, tengo el trabajo hecho. Todo está para cuando yo diga ‘estoy lista’, pero este año no va a ser”, dijo. “Si se da con mi pareja, que no tengo ahora, si conozco a alguien de aquí a entonces, yo encantada de la vida. Pero si no se me da con la pareja, no voy a dejar de ser madre”.

Eso significa que entre los métodos que considera está la fertilización in vitro y recurrir a un banco de semen.

Por lo pronto, está lista para celebrar los 48 años de trayectoria de Paquita la del Barrio en el concierto del sábado, una artista a la dice que admira.

“Ojalá que yo llegue algún día a tener una carrera como la de ella”, dijo.

En detalle

Qué: Graciela Beltrán en el concierto de Paquita la del Barrio

Cuándo: Sábado 8 pm

Dónde: Teatro Dolby, 6801 Hollywood Blvd., Los Angeles

Cómo: Boletos $29.50 a $199; informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com