VIDEO: dos adolescentes latinos golpeados salvajemente en escuelas en Florida

Más de 60 mil niños faltan a la escuela diariamente en Estados Unidos por hostigamiento o bullying

“No quiero volver”, declaró Alejandra Méndez, una niña venezolana de 15 años agredida física y verbal por parte de una compañera de clases frente a otros alumnos y la maestra, dentro del aula.

También en Orlando, Florida, se reportó de otro joven venezolano de 12 años, que había sido golpeado al salir de clases. El niño fue identificado como Daniel David Mavarez Linares.

“Ellos no me apoyaron”, dijo Méndez, estudiante del 9no grado en la escuela secundaria Alonzo And Tracy Mourning, en North Miami Beach, cuya agresión fue grabada por otro estudiante.

“Yo iba a sentarme y estaba otra niña en mi silla y le dije que se moviera porque era mi sitio y volví a pedirle que se sentara donde ella iba, pero no quiso. Entonces me tiró mi celular y me empezó agredir en la cara”, contó la estudiante, según el diario Panorama.

“Ya para los estudiantes tener acciones así es normal, pero para mí no es normal, estamos en una sociedad en la que ya a nadie le importa nada”, añadió Méndez.

Según la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP), más de 60 mil niños faltan a la escuela diariamente en Estados Unidos por hostigamiento o bullying.