VIDEO: un piloto dice que un conductor de Lyft lo echó porque llevarlo al aeropuerto le daría sólo $6

Lyft se ha limitado a dar una respuesta estándar, pero Darryl espera que el conductor sea amonestado

Un hombre que ordenó a un Lyft que lo llevara al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles esta semana fue dejado en un estacionamiento al azar después cuando el conductor se dio cuenta de lo poco que ganaría en el viaje, de acuerdo con una grabación en video del incidente por parte del propio pasajero.

Darryl, piloto de una gran aerolínea que no quería que se usara su apellido ni que se identificara a su empleador, se dirigía a LAX el jueves por la mañana para trabajar cuando le ocurrió el incidente. Como tantos otros, Darryl había recurrido con anterioridad a la aplicación de gran velocidad cuando necesitaba llegar al aeropuerto.

Pero esta vez su trayecto fue cancelado cuando el conductor se dio cuenta de que ya estaba a 15 minutos de donde Darryl se hospedaba en Hermosa Beach.

“Él… me recogió, cargué la bolsa y comenzamos a irnos, y luego creo que miró: el destino apareció en su teléfono en ese momento, y luego se sintió muy frustrado, no quería volver a LAX”. Darryl, quien vestía uniforme en ese momento, le dijo al conductor que era piloto y le explicó que tenía que estar en el aeropuerto a las 7:30 am para tomar un vuelo. Incluso le mostró al joven su rango y alas.

Aunque el conductor todavía parecía frustrado, continuó con el viaje a gran velocidad “e incluso saltándose señales de stop”, según Darryl. “Normalmente habría dicho algo, pero en ese momento necesitaba estar en el trabajo. Así que solo pensé, ‘iré a dar un paseo y veré qué sucede’ “, dijo.

No fue hasta que llegaron al bulevar Sepúlveda que el conductor comenzó a hablar de lo poco que estaba ganando en ese viaje, diciéndole a Darryl que quería dejarlo en el estacionamiento del Trader Joe’s en Hermosa Beach.

A punto de ser expulsado del vehículo, Darryl sacó su teléfono celular y comenzó a filmar el incidente. Dijo que lo hizo porque las cosas iban de mal en peor.

“¿Di por qué estás haciendo esto de nuevo?”, se puede escuchar a al piloto preguntándole al conductor. “¿No he hecho nada malo y me estás sacando del auto?”. El conductor responde que tiene derecho a rechazar el servicio; pero luego, revela la verdadera razón por la que quiere abandonar el viaje: solo ganará $ 6 por lo que terminaría siendo una hora de conducción.

“Amigo. Usé la aplicación para conseguir un conductor. Viniste y me recogiste. ¿Y ahora me estás dejando en el estacionamiento?”, respondó Darryl, incrédulo Darryl. Luego, el conductor pareció detener el vehículo y abrir las puertas del automóvil.

Darryl hizo un último intento con el conductor y le preguntó: “¿Estás seguro de que quieres hacer esto?”. El conductor se disculpó con el pasajero, citando nuevamente el bajo salario por hora y reconociendo que el intercambio se estaba filmando. “Está bien que lo grabes”, dijo. “Pero lo siento, amigo, no puedo ganar $ 6 por hora”.

Para entonces, eran las 7:18 a.m. y Darryl no iba a llegar a tiempo a su trabajo. Llamó a otro Lyft que lo llevó el resto del camino. Dijo que llegó al aeropuerto con 15 minutos de retraso, pero que estaba agradecido con el otro conductor que lo llevó a su destino.

Después, Darryl contactó a la compañía para informarles sobre lo que ocurrió en su viaje original. Esperaba una disculpa, pero recibió una carta estándar de Lyft que le aseguraba que el asunto se tomaría muy en serio y que nunca volvería a vincularse con ese conductor.

Darryl agregó que si bien continuará utilizando los servicios de transporte de pasajeros, está disgustado con la respuesta de Lyft a su queja. Dijo que la compañía se acercó a él nuevamente el viernes por la mañana, pero no discutió cómo manejarían al conductor involucrado.

“Espero que el conductor no trabaje para esa compañía otra vez, no puedo creer que abandonara a alguien en el estacionamiento”, dijo Darryl”.

A continuación, las imágenes grabadas por el teléfono móvil de Darryl, dentro de un informativo de KTLA5.