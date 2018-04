Becky G en los brazos de Maluma

Los fanáticos piden por que estos artistas unan sus voces...

La cantante Becky G compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde posa de lo más sonriente al lado de uno de sus grandes amigos, el intérprete del Trap, Maluma.

Junto a la imagen la sexy cantante compartió un sentido mensaje en el que destaca la larga amistad que existe entre ambos músicos. “5 years of friendship. We’ve come a long way. Proud of you (5 años de amistad. Venimos de un largo camino. Muy orgullosa de ti)“.

Ante la fotografía los fanáticos de Becky G y Maluma reaccionaron pidiendo una colaboración musical, y así se lo manifestaron algunos como carol_naiir que escribió: “Un tema tienen que hacer juntos ! Por favor” o mabelsaucedo “Hagan algo juntos, de hecho k la rompen“; y así también ebru_mutlu90 “Please do a song togetheeeer (Por favor, hagan una canción juntos)“.