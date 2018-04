Esquina migratoria: no hay respuesta para solicitud de Visa U

Metí una aplicación para Visa U en el 2015. Fui a las huellas, pero no he recibido respuesta desde entonces. ¿Hay algún lugar donde puedo revisar mi caso o qué fue lo que paso? ¿Qué más tengo que hacer?

El proceso de Visa U está demorando mucho tiempo, aproximadamente tres años, y se seguirá extendiendo en tanto y cuanto el Congreso de Estados Unidos no habilite más visas U por año. Actualmente se otorgan 10,000 anualmente.

En la notificación para hacer tus huellas debe haber un número de recibo con el cual puedes averiguar en qué fase esta tu proceso, ya sea accediendo a https://www.uscis.gov/es o llamando al 1 (800) 375-5283.

La Visa U está disponible para todas las personas que han sido víctimas de algún crimen en los Estados Unidos y/o que colaboran con las autoridades para el esclarecimiento, persecución y castigo de algún hecho criminal. La Visa U puede beneficiar a todas las personas inmigrantes sin importar su edad, sexo, lugar de origen, estadía legal o religión.

En tu caso en particular debes tener un poco más de paciencia tomando en cuenta que casi cumple o cumplió los tres años promedio de espera.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio