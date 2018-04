Fiscales de L.A. rechazan 5 casos de abuso sexual contra James Toback

El director de 'Bugsy' (1991) ha sido acusado por numerosas mujeres entre 1978 y 2008

Los fiscales de Los Ángeles han dicho que no presentarán cargos penales contra el guionista y director James Toback por las cinco investigaciones de abuso sexual que han revisado. Y eso que el escritor y director nominada al Oscar por Bugsy (1991) ha sido acusado de mala conducta sexual por docenas de mujeres.

Los documentos publicados hoy por la oficina del fiscal de distrito del condado de L.A. indican que la ley de prescripción ha expirado en todos los casos. Las mujeres, ninguna de las cuales están identificadas en los documentos, informaron abuso sexual por parte de Toback entre 1978 y 2008, o sea, abarcando 30 años, el último, hace ya una década. Pero Toback ha negado vehementemente las acusaciones.

En el caso de 1978, la mujer dijo a la policía que Toback la había empujado contra la pared y le había pedido que tuviera relaciones sexuales después de la cena. Por lo visto, cuando ella se negó, él la llevó a su casa y él se expuso en el auto.

En una de las dos acusaciones que datan de 2008, la mujer dijo que después de una cena, pensó que iba a ver una película con Toback y terminó sola con él en una casa vacía. Ella dijo a los investigadores que él le pidió que se masturbara delante de él y ella obedeció por miedo. Luego le dijo que se sentara en la silla junto a la puerta donde había estado sentado. “El sospechoso se arrodilló frente a ella, colocó su mano sobre los reposabrazos y frotó su pene sobre su pierna desnuda hasta que eyaculó“, dicen los documentos.

En 2008 se hicieron acusaciones casi idénticas en otro caso, pero en esa investigación los fiscales dicen que la acusadora no se presentó para ser entrevistado, y no ha respondido a los intentos de comunicarse con ella. Un fiscal dijo que si bien el plazo de prescripción parece haber expirado en este caso también, sería reevaluado si la mujer es entrevistada más tarde.

Las acusaciones contra Toback se hicieron públicas en octubre, como parte de la gran ola que surgió cuando las por fin desveladas historias de mala conducta sexual de Harvey Weinstein desataron el movimiento #MeToo.

Los Angeles Times ha informado de que 38 mujeres alegaron una mala conducta sexual por parte de Toback, lo que hizo brotar cientos de historias. Entre otras, las de las actrices Selma Blair y Rachel McAdams. La primera dijo que Toback le pidió que realizara un monólogo desnuda, le propuso sexo y le dijo que no la dejaría irse hasta que lo “liberara”, tras lo cual simuló relaciones sexuales en su pierna. “Sentí repugnancia y vergüenza, y como no pudiera estar limpia nuevamente tras estar tan cerca del diablo”, le dijo Blair a Vanity Fair, “su energía era tan siniestra”.

Aunque los pleitos y los despidos han sido abundantes, las consecuencias delictivas han sido lentas en los hombres poderosos atrapados en el movimiento #MeToo, si bien Weinstein y otros tantos siguen siendo investigados.

Toback, de 73 años, ha logrado tener una carrera moderadamente exitosa en el cine durante más de 40 años. Entre las películas que escribió y dirigió están: Fingers (1978), con Harvey Keitel, la vagamente autobiográfica The Pick-up Artist (1987), con Robert Downey Jr. y Molly Ringwald, y Two Girls and a Guy (1997), también con Downey Jr. y Heather Graham, películas, por lo general, poco apreciadas por la crítica. Varias de las acusadas dijeron que el realizador se beneficiaba de su amitad con Downey Jr. para presionarlas para tener relaciones sexuales.