Las señales que envía el cuerpo si eres diabético

José nunca pensó que la tenía. Apenas se enfermaba, decía, así que no iba regularmente al doctor y menos para hacerse los exámenes rutinarios. Sin embargo, esa herida en el pie que tardaba en curarse le empezó a preocupar.

A insistencias de su familia, fue al doctor y, luego de varios análisis, supo qué le pasa: es diabético.

Según MedlinePlus, la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. Esta azúcar proviene de los alimentos que consume.

La hormona conocida como insulina ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

El exceso de azúcar en la sangre puede afectar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro.

A menudo no se diagnostica la diabetes porque muchos de sus síntomas parecen inofensivos, como pensó José que eran los suyos.

A continuación, algunas señales que da el cuerpo, dependiento de la diabetes que se padezca. En el caso de José, es diabetes tipo 2.

Diabetes tipo 1

Constante necesidad de orinar

Sed inusual

Hambre extrema

Pérdida inusual de peso

Fatiga e irritabilidad extremas

Diabetes tipo 2

Cualquiera de los síntomas de la diabetes tipo 1

Infecciones frecuentes

Visión borrosa

Cortes/moretones que tardan en sanar

Hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies

Infecciones recurrentes de la piel, encías o vejiga

Si usted tiene uno o más de estos síntomas de diabetes, consulte con su médico de inmediato.

¿Cómo controlarla?

Plan de alimentación adecuado (si tiene duda puede visitar un/a nutricionista)

Actividad física y/o ejercicios

De ser necesario, medicamentos orales y/o insulina

Medicamentos y/o insulina

Monitoreo constante (análisis de glucosa en sangre)

Visitar al médico con regularidad

Educación