¿Quieres un buen reloj inteligente? El Samsung Gear S3 es de los más avanzados

El Samsung Gear S3 tiene una pantalla Super AMOLED, procesador Samsung Exynos 7270 de dos núcleos, 4GB de almacenamiento y una batería de 380mAh.

El Samsung Gear S3 es uno de los relojes inteligentes más completos y avanzados del mercado. Tiene una excelente construcción, se ve muy bien y su bisel rotatorio es un placer de usar. Además, incorpora GPS, conectividad LTE (en el Frontier); se puede usar con Samsung Pay; te permite hacer streaming de Spotify desde el reloj y es compatible con celulares Android e incluso con iOS, con algunas limitaciones.

Lo malo es que no hay muchos apps todavía que le saquen provecho a la conexión LTE; sus modos automáticos de actividad física no siempre funcionan bien y Samsung Pay no funciona cuando lo emparejas con un iPhone.

Pese a sus limitaciones, este reloj de Samsung ofrece una de las mejores experiencias disponibles actualmente en el mercado, pues además de su GPS y conectividad LTE, tiene sensor de ritmo cardíaco, bocina, micrófono, resistencia al agua, sistema de pagos Samsung Pay con NFC y MST, altímetro, barómetro y más.

Sin embargo, la plataforma de Tizen -el sistema operativo que ejecuta el reloj- aún requiere trabajo para atraer a nuevos desarrolladores que traigan más apps, carátulas para el reloj y funciones a estos wearables.

El Samsung Gear S3 tiene una pantalla Super AMOLED de 1.3 pulgadas (33 mm) con vidrio Corning Gorilla Glass SR+ (pantalla táctil); un procesador: Samsung Exynos 7270 de dos núcleos de 1.0GHz; 4GB de almacenamiento y una batería de 380mAh.

Por Juan Garzón, CNET en Español