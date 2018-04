Rebecca de Alba no tiene miedo a ser vetada por Televisa

La ex de Ricky Martin participa como juez en "Mexicana Universal" de TV Azteca

Rebecca de Alba no le teme al veto que regresó a Televisa, ahora que nuevamente la empresaria de San Ángel está castigando a los actores que trabajan o se prendían en los foros de TV Azteca.

“Cuando estás en un proyecto y cuando lo haces con honestidad se abren las puertas, la vida es mucha más amplia y en mi caso no me ha pasado porque trato siempre de estar en armonía, pero aclaro si no tengo un contrato en otro lado, ¿por qué me vas a vetar?…Es como sino eres mi pareja y me exiges. En este momento te puedo decir que yo no tengo ningún contrato de exclusividad con ninguna televisora y lamento si esto está sucediendo”, dijo De Alba.

Rebecca quien es juez de “Mexicana Universal” asegura que ella es una conductora libre de empresas, situación que le permite estar donde ella quiere.

“Muchos me dicen que si este es mi regreso a la televisión y yo les digo que no, porque aquí vengo a participar y mi regreso será el día que tengo mi propio programa. Soy agente libre y así me gusta manejarme y estoy donde me quieren tener”