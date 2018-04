5 películas románticas en HBO

Producciones que pese a los años no pasan de moda

HBO tiene en su programación algunas de las producciones más famosas del romanticismo en el mundo del cine. Acá recopilamos 5 titulares que no puedes dejar de ver.

Una historia en la que la realidad y la ficción tienen lugar. El amor no distingue entre razas o razones. Unos jóvenes se enamoran perdidamente. Su naturaleza los divide, él es un vampiro y necesita de la sangre en su diario vivir. Ella es humana, la sangre que corre por sus venas ya no es la misma. Su humanidad ya no es habitual. Se debate entre si llevar una vida humana que la envejecerá con los años, o una de vampiro, en la que verá su vida pasar frente a sus ojos, pues ella ya no será la misma, pero no quiere perderlo a él, el amor de su vida.

La saga sigue con la película Eclipse, también disponible en el servidor de streaming.

Una producción de 2 horas dirigida por Catherine Hardwicke, con la actuación de Kristen Stewart, Robert Pattinson y Billy Burke.

También conocida como Una Mente Brillante. A Beautiful Mind, en inglés.

Un decifrador innato de códigos, un matemático con una mente prodigiosa, pero sobre todo una personalidad incomparable. Sus originales ideas lo llevaron a enfrentar esferas de poder. Una historia de amor que toma lugar en medio del conflicto en el que la realidad se confunde con la imaginación. El amor es real y ella es quien lo ayuda en su recuperación. “Quizá sea bueno tener una mente brillante, pero el verdadera regalo es descubrir un lindo corazón” dice el narrador del incomparable e impecable filme.

Una producción de 2 horas y 15 minutos, dirigida por Ron Howard, con la actuación de Russell Crowe, Ed Harris y Jennifer Connelly.

También conocida como Friends with Benefits, por su nombre en inglés.



El amor es por supuesto uno de los asuntos de este filme, pero sobre todo está la amistad. Esta pareja de amigos no han tenido suerte encontrando al amor de sus vidas. Su necesidades sexuales los llevan a sobre pasar el límite de la amistad y se convierten en “amigos con derechos”. Una producción que mezcla romance y sin duda algo de comedia.

Una producción de 1 hora y 149 minutos, dirigida por Will Gluck, con la actuación de Justin Timberlake y Mila Kunis.

Una película de romance y drama en la que un hombre va a la guerra peleando por su país en Pearl Harbor. El amor lo encontró en medio de las circunstancias de su trabajo. Su mejor amigo, compañero de infancia va siempre con él. La trágica noticia de su muerte une al amor de su vida con su mejor amigo, pero la realidad no fue lo que ellos creían.

Una producción de 3 horas, dirigida por Michael Bay, con la actuación de Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale.

Los sueños profesionales en ocaciones se cruzan con la vida sentimental. Chris Wilton gracias a su ambición, termina en una relación sentimental con la mujer que le abre las puertas a la alta sociedad londinense. Pese al agradecimiento de Cris por lo que ella ha hecho, él no pudo decidir de quien enamorarse. Comienza una relación paralela con una americana. Sus malas decisiones le hacen arriesgar más que una posición social.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. HBO no ofrece los mismos contenidos en todos los países.