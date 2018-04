Cadena de carnicerías en Oxnard se declaran Santuario para los inmigrantes

Una medida para que empleados y consumidores que acuden al negocio se sientan con libertad y sin miedo

La 4 Caminos, una de las carnicerías de mayor demanda en Oxnard, se declaró Santuario en solidaridad con los inmigrantes, sus principales consumidores.

La declaratoria no fue solo de palabra sino que significó colocar mantas y letreros con la frase “Ciudad Santuario” al frente de sus negocios 4 WAY MEAT MARKET INC. para que los inmigrantes sepan que los están apoyando.

“Tienen que preguntarse dónde están gastando sus dólares y exigir a los grandes negocios y cadenas de supermercados que se pongan de su lado. Igualmente a sus patrones para los que trabajan, pídanles su solidaridad”, dijo Salvador Ayala de la carnicería 4 Caminos, localizada en la Calle Oxnard y el Bulevar Cuatro.

Ayala, hijo de padres mexicanos y nacido en el Valle Central, platicó que hace unos seis meses el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) visitó su negocio para hacerle una auditoría.

“Todo salió bien. Yo les entregué los papeles que me pidieron, pero hasta donde sé ellos no tienen derecho a llevarse a nadie de dentro de la tienda”, explicó.

Comentó que el ambiente está tenso en Oxnard. “La gente sigue saliendo, pero está asustada”, subrayó.

Ayala da empleo a 15 trabajadores en la carnicería que él maneja. El resto de carnicerías del mismo nombre son propiedad de familiares.

Este pequeño empresario reparte tarjetas en su negocio con información sobre los derechos de los inmigrantes.

En julio de 2017, el Concejo de Oxnard aprobó una resolución que la convirtió en una ciudad segura para la población inmigrante. Oxnard se encuentra a alrededor de 60 millas al oeste del centro de Los Ángeles. Es la ciudad más poblada del condado de Ventura. Según el Censo de los EE UU hasta 2016, tenía 207,906 habitantes.

“El 75% de la población es hispana. Son familias mezcladas con recién llegados y personas que han vivido aquí por generaciones. Quienes quieren ignorar las contribuciones de los inmigrantes, viven en una fantasía”, dijo la concejal Carmen Ramirez, quien votó a favor de la resolución de Ciudad Segura para Oxnard.

“Los inmigrantes construyen nuestra comunidad. Por eso es que estamos en contra de las deportaciones y destrucción de familias, y sí a la legalización”, comentó.

Pese a que la mayoría de los concejales declararon ciudad santuario a Oxnard, el arresto y detenciones de los indocumentados no paran en el condado de Ventura.

Alicia Flores, directora de Hank Lacayo Youth and Family Center, dijo que el movimiento Santuario en el condado de Ventura apenas comienza. “Tenemos áreas a favor de los inmigrantes como Oxnard pero otras en el condado que son antiinmigrantes”, observó.

El ICE ha estado muy activo arrestando inmigrantes, se lamentó. ‘Durante un tiempo estuvieron arrestándolos en una zona que se conoce como La Colonia a donde se reúnen para irse al campo a trabajar”, comentó.

Eso orilló a los activistas a llevar a cabo una manifestación contra ICE en el centro de detención que tienen en Camarillo.

“Se calmaron un poco pero la realidad es que han seguido deteniendo padres de familia cuando van al trabajo. El resultado es que las mujeres se quedan solas con los hijos y no saben qué hacer para pagar la renta porque ellas eran amas de casa”, cuenta.

‘Es importante que nuestra comunidad conozca sus derechos y sepa qué es la ley SB54, – prohíbe la colaboración entre las policías locales con los policías de migración- . Si no alzamos la voz, esta ley está en peligro”, enfatizó. Varias ciudades de California principalmente en el condado de Orange han votado para unirse a la demanda federal contra las leyes Santuario.

Gloria Saucedo del Centro México de Los Ángeles conminó a no dejar que el miedo paralice a la comunidad inmigrante. “Si nos organizamos podemos luchar. No hay que olvidar que la meta final es lograr una reforma migratoria”, señaló.

Saucedo invitó a la comunidad a participar y protestar el 1 de mayo, después de las marchas, a las 4:00 p.m. en una demostración en la Placita Olvera que fue donde inició el movimiento Santuario en los años 80.