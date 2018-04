Catherine Siachoque enloquece a sus fans con sus bien torneadas piernas

“….esos instantes que te hacen sonreír cada vez que los recuerdas son los mejores… O no ???? …..Una mirada…una palabra….un mensaje…. un emoji 😍😃☺️🤪🕺🏾🤷🏻‍♀️……” .#siachoque ❤️🙏🏽😃 #ContandoLosDias !!!!! #sinsenossihayparaiso #sintetassihayparaiso

A post shared by Catherine Siachoque Varoni (@catherinesiachoque) on Apr 10, 2018 at 7:43am PDT