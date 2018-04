Documentó su difícil tratamiento para quedar embarazada con el fin de enviar un mensaje de esperanza

En noviembre de 2017, después del segundo ciclo de fertilización, las inyecciones, monitoreos obstétricos y muchos estudios culminaron en el resultado deseado: Amanda quedó embarazada.

“En este momento, estoy embarazada de 23 semanas. Es surreal decirlo. Me gustaría decir que estos meses fueron perfectos, pero la verdad es que no. La montaña rusa no termina porque estés embarazada”. Amanda contó que se sintió muy deprimida por todo lo que había vivido y por dejar la comunidad de mujeres infértiles que la había abrazado en su causa. “Nunca pensé que me iba a sentir así. Pero ahí estaba… increíblemente agradecida pero muy triste y entumecida”.