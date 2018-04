Joven de Fresno ofrece sus vestidos de prom por Twitter

Su objetivo es ayuda a jóvenes de bajos recursos a vivir un día especial

La temporada de fiestas de prom, o graduación, ya se acerca. Pero el gasto —que incluye vestido, maquillaje, zapatos, joyas y manicura— puede elevarse hasta más de 600 dólares, según la encuesta Prom Across America de Yahoo Style’s.

Ese es el precio de una noche mágica con la que sueñan miles de jóvenes, pero que muchos padres no pueden pagar.

Fue al notar este detalle que Sophia Bautista, una joven de la ciudad de Fresno se animó esta semana a utilizar su cuenta de Twitter para dar a conocer que va a prestar dos vestidos que usó en fiestas anteriores a jóvenes que no tienen con los recursos para adquirir uno.

“Si estás es una situación difícil ahora, cuenta conmigo. Puedes escoger entre estos dos vestidos [uno rojo y el otro blanco]. También voy a costear el gasto de un maquillista profesional para ti. Soy talla pequeña”, reza el mensaje en la red social.

FUSD/CUSD GIRLS !! IF YOU’RE IN A TOUGH SPOT FINANCIALLY RIGHT NOW, I GOT YOU! you can choose either of these dresses for your prom & i will get a professional makeup artist for you ON ME! i run a size small. please dm me!!! retweet so girls can see this please! 💗✨ pic.twitter.com/O15MnW60Zm — sophia (@mathconqueror) April 8, 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

Bautista pide que le envíen un mensaje para poder organizar los días de préstamo y también pidió compartir la noticia para que otras personas puedan tomar ventaja de esta oportunidad.

“Verme en el vestido rojo, con un lindo peinado y maquillaje es algo que jamás voy a olvidar porque ese día me sentí muy hermosa. Ahora quiero que otras jóvenes que no puedan costearlo, vivan la misma experiencia”, señaló Bautista para The Fresno Bee.

Agregó que también ofrece pagar por el lavado del traje luego de cada uso y dio a conocer que ya otra persona se sumó a su causa y ha ofrecido hacer manicura.

Por el momento ha ido actualizando en su cuenta los días que el vestido será usado. “Tercera actualización. [Días ocupados] 21 de abril, 5, 12 y 19 de mayo”, escribió este martes.

3rd UPDATE!! the red dress is now being used on these dates–

– april 21

– may 5

– may 12

– may 19

& ANOTHER DRESS has been donated and added! 📸 – monicakphotos . . . it fits a size small !! AND @dayumrose has offered to do NAILS for every girl as well! pic.twitter.com/uWVyzmquYb — sophia (@mathconqueror) April 11, 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

Después de esa iniciativa otras personas empezaron a colocar fotos con más vestidos disponibles. “Gracias por sacrificar tu tiempo para hacer una noche especial para otra persona”, escribió la cibernauta @asvpxtyra.