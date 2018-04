La tenista que posa en bikini para mostrar “algo” a sus detractores

Con una comparativa entre su vida profesional y la personal, Eugenie Bouchard se roba los reflectores

La tenista canadiense Eugenie Bouchard, quien actualmente aparece en el puesto 111 del ranking de la WTA, es una de las jóvenes más bellas del deporte, sin embargo tiene algunos detractores.

Por ello la joven de 24 años de edad puso un par de imágenes en Instagram, usando la famosa comparativa “si no me quisiste así…”.

A la izquierda aparece en pleno esfuerzo durante un partido de tenis y en la otra aparece en un sexy bikini con las leyendas: “Si no te gusto cuando soy (tenista) entonces no me mereces (en bikini)”.

😅 A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Apr 7, 2018 at 10:04am PDT

Casi 147 mil “likes” después en Instagram y 900 RT en Twitter, el mensaje de la canadiense sigue causando furor entre los fans.

2 4 🎂 A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Feb 25, 2018 at 6:41am PST