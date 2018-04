La verdad sobre las vacunas

Si te sientes culpable por no haberte puesto algunas vacunas, hay muchas personas como tú: Las investigaciones muestran que muchos adultos mayores no están recibiendo la protección que necesitan. De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) el año pasado casi 30% de las personas mayores de 65 años no recibieron su vacuna contra la influenza, dos tercios no recibieron la vacuna recomendada contra el herpes zóster (también conocido como culebrilla) y un 43% no están al día con la vacuna contra el tétano. Pero estas vacunas son importantes para ese grupo de edad. “A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico se vuelve menos fuerte, lo que significa que no solo corremos más riesgos de padecer enfermedades como la influenza y el herpes zóster, sino además de desarrollar complicaciones de estas enfermedades que pueden poner en peligro nuestra vida”, dice William Schaffner, M.D., especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tenn.