Moto G5 Plus, una mejora en diseño y usabilidad de Motorola

Análisis del Moto G5 Plus

El Moto G5 Plus es el que tiene la mejor configuración y el más poderoso de los dos celulares de la línea G5. Aunque el G5 Plus no representa un cambio drástico en comparación con el Moto G4 Plus, las novedades de diseño, actualización de especificaciones y el Android Nougat (7.0) preinstalado son características que mejoran la experiencia del usuario.

El diseño le da un acabado ‘premium’ y el lector de huellas agregan funciones muy prácticas. Aunque el diseño no es muy exuberante, sí se distingue de las generaciones anteriores que estaban fabricadas a base de plástico casi en su totalidad y que ofrecía carcasas intercambiables a través de la herramienta de personalización Moto Maker.

Otro de los cambios en diseño en el G5, quizá el más importante, es el lector de huellas. El lector se mantiene en la quijada del teléfono, ubicación utilizada también en el G4 Plus; sin embargo, en esta versión Motorola demuestra que hace caso a las críticas y decidió eliminar el lector utilizado en la generación anterior que daba la sensación de ser un botón debido a su protuberancia.

Entre los bemoles de este modelo está la cámara, que pasa problemas con poca luz, además de que el teléfono no tiene USB Tipo C.

Por otro lado, el Moto G5 Plus está disponible en versiones con 2GB, 3GB y 4GB de RAM en diferentes partes del mundo. Aunque su precio es menor, hay que tener en cuenta que el desempeño del teléfono a veces se ve afectado con la versión de 2GB en RAM. Asimismo, se pueden conseguir versiones de 32GB y 64GB, aunque no en todos los mercados mundiales.

Por Óscar Gutiérrez y Juan Garzón, CNET en Español